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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП302006
Уникальный номер закупки
13-2.2-0166
Наименование закупки
Поставка расходных материалов для КМА
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.02.2013 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Почтовый адрес
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Контактный телефон
+7 3452 28-62-22
Факс
+7 3452 28-61-06
Адрес электронной почты
erezhepovano@tngg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ережепова Нуржамал Оразаевна
Место рассмотрения предложений
Тюмень
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов для КМА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2013 10:00 GMT +313.03.2013 10:0013.03.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП302006Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для КМАТюмень
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2013 10:3013.03.2013 10:3013.03.2013 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП302006Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов для КМАТюмень
Подведение итогов не позднее
20.03.2013 21:5920.03.2013 21:5920.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП302006Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для КМАТюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов для КМА
Начальная цена
1 408 100,71
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТюменНИИгипрогаз
Все закупки и тендеры ТюменНИИгипрогаз
Адрес местонахождения
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Отсутствуют
51.64.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 556
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