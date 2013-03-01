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Номер извещения
31300153290
Уникальный номер закупки
13_2.1_0899
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марок Мерседес Бенц, БМВ, Ауди, Фольксваген, Хендэ для нужд ООО "Газпром межрегионгаз".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.02.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Почтовый адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Контактный телефон
+7 495 817-51-14
Факс
+7 812 609-57-90
Адрес электронной почты
Zakupki@mrg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аксенов Александр Яковлевич
Место рассмотрения предложений
Ленинский
Закупки и тендеры Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марок Мерседес Бенц, БМВ, Ауди, Фольксваген, Хендэ для нужд ООО "Газпром межрегионгаз".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.03.2013 15:00 GMT +301.03.2013 15:0001.03.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300153290Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марок Мерседес Бенц, БМВ, Ауди, Фольксваген, Хендэ для нужд ООО "Газпром межрегионгаз".Ленинский
Дата и время вскрытия заявок
01.03.2013 15:0001.03.2013 15:0001.03.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300153290Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марок Мерседес Бенц, БМВ, Ауди, Фольксваген, Хендэ для нужд ООО "Газпром межрегионгаз".Ленинский
Подведение итогов не позднее
15.04.2013 23:5915.04.2013 23:5915.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300153290Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марок Мерседес Бенц, БМВ, Ауди, Фольксваген, Хендэ для нужд ООО "Газпром межрегионгаз".Ленинский
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.04.201315.04.2013 23:5915.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300153290Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марок Мерседес Бенц, БМВ, Ауди, Фольксваген, Хендэ для нужд ООО "Газпром межрегионгаз".Ленинский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марок Мерседес Бенц, БМВ, Ауди, Фольксваген, Хендэ для нужд ООО "Газпром межрегионгаз".
Начальная цена
14 750 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром межрегионгаз»
Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз»
Адрес местонахождения
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Отсутствуют
50.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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