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Номер извещения
31300144973
Уникальный номер закупки
12-2-9997
Наименование закупки
Выполнение землеустроительных работ по объектам ООО «Газпром трансгаз Москва»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.02.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-51-12 доб. 1
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение землеустроительных работ по объектам ООО «Газпром трансгаз Москва»Объект № 1 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Яхрома-Ногинск (КГМО-2Н) (0 км - 5,8 км)» (инв. № 000636). Объект № 2 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный кольцевой газопровод Московской области Яхрома-Ногинск (КГМО-2 от 5,8 км до 81,9 км)» (инв. № 000637). Объект № 3 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Елец-Серпухов 65,7 от 229,2 до 294,9 км» (инв. № 000491). Объект № 4 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Тула-Торжок от 304,0 до 360,6 км» (инв. № 000736). Объект № 5 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Тула-Торжок от 138 до 182 км» (инв. № 000529)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.03.2013 12:00 GMT +304.03.2013 12:0004.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300144973Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение землеустроительных работ по объектам ООО «Газпром трансгаз Москва»Объект № 1 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Яхрома-Ногинск (КГМО-2Н) (0 км - 5,8 км)» (инв. № 000636). Объект № 2 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный кольцевой газопровод Московской области Яхрома-Ногинск (КГМО-2 от 5,8 км до 81,9 км)» (инв. № 000637). Объект № 3 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Елец-Серпухов 65,7 от 229,2 до 294,9 км» (инв. № 000491). Объект № 4 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Тула-Торжок от 304,0 до 360,6 км» (инв. № 000736). Объект № 5 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Тула-Торжок от 138 до 182 км» (инв. № 000529)Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.03.2013 14:1005.03.2013 14:1005.03.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300144973Дата и время вскрытия заявок Выполнение землеустроительных работ по объектам ООО «Газпром трансгаз Москва»Объект № 1 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Яхрома-Ногинск (КГМО-2Н) (0 км - 5,8 км)» (инв. № 000636). Объект № 2 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный кольцевой газопровод Московской области Яхрома-Ногинск (КГМО-2 от 5,8 км до 81,9 км)» (инв. № 000637). Объект № 3 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Елец-Серпухов 65,7 от 229,2 до 294,9 км» (инв. № 000491). Объект № 4 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Тула-Торжок от 304,0 до 360,6 км» (инв. № 000736). Объект № 5 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Тула-Торжок от 138 до 182 км» (инв. № 000529)Москва
Подведение итогов не позднее
22.03.2013 23:5922.03.2013 23:5922.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300144973Подведение итогов не позднее Выполнение землеустроительных работ по объектам ООО «Газпром трансгаз Москва»Объект № 1 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Яхрома-Ногинск (КГМО-2Н) (0 км - 5,8 км)» (инв. № 000636). Объект № 2 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный кольцевой газопровод Московской области Яхрома-Ногинск (КГМО-2 от 5,8 км до 81,9 км)» (инв. № 000637). Объект № 3 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Елец-Серпухов 65,7 от 229,2 до 294,9 км» (инв. № 000491). Объект № 4 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Тула-Торжок от 304,0 до 360,6 км» (инв. № 000736). Объект № 5 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Тула-Торжок от 138 до 182 км» (инв. № 000529)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
22.03.201322.03.2013 23:5922.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300144973Подведение итогов не позднее Выполнение землеустроительных работ по объектам ООО «Газпром трансгаз Москва»Объект № 1 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Яхрома-Ногинск (КГМО-2Н) (0 км - 5,8 км)» (инв. № 000636). Объект № 2 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный кольцевой газопровод Московской области Яхрома-Ногинск (КГМО-2 от 5,8 км до 81,9 км)» (инв. № 000637). Объект № 3 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Елец-Серпухов 65,7 от 229,2 до 294,9 км» (инв. № 000491). Объект № 4 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Тула-Торжок от 304,0 до 360,6 км» (инв. № 000736). Объект № 5 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Тула-Торжок от 138 до 182 км» (инв. № 000529)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение землеустроительных работ по объектам ООО «Газпром трансгаз Москва»Объект № 1 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Яхрома-Ногинск (КГМО-2Н) (0 км - 5,8 км)» (инв. № 000636). Объект № 2 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный кольцевой газопровод Московской области Яхрома-Ногинск (КГМО-2 от 5,8 км до 81,9 км)» (инв. № 000637). Объект № 3 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Елец-Серпухов 65,7 от 229,2 до 294,9 км» (инв. № 000491). Объект № 4 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Тула-Торжок от 304,0 до 360,6 км» (инв. № 000736). Объект № 5 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Тула-Торжок от 138 до 182 км» (инв. № 000529)
Начальная цена
19 350 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Выполнение землеустроительных работ по объектам ООО «Газпром трансгаз Москва»Объект № 1 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Горький-Центр 275,0 от 220 - 495 км» (инв. № 000585). Объект № 2 «Капитальный ремонт с заменой трубы объекта «Магистральный газопровод Лупинг-САЦ 2 нитка 50,9 от 1914,1 - 1965 км» (инв. № 000673). Объект № 3 «Капитальный ремонт с заменой трубы объекта «Магистральный газопровод Лупинг-САЦ 2 нитка на участке 1965 – 2023 км» (инв. № 000674)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.03.2013 12:00 GMT +304.03.2013 12:0004.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300144973Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение землеустроительных работ по объектам ООО «Газпром трансгаз Москва»Объект № 1 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Горький-Центр 275,0 от 220 - 495 км» (инв. № 000585). Объект № 2 «Капитальный ремонт с заменой трубы объекта «Магистральный газопровод Лупинг-САЦ 2 нитка 50,9 от 1914,1 - 1965 км» (инв. № 000673). Объект № 3 «Капитальный ремонт с заменой трубы объекта «Магистральный газопровод Лупинг-САЦ 2 нитка на участке 1965 – 2023 км» (инв. № 000674)Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.03.2013 14:1005.03.2013 14:1005.03.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300144973Дата и время вскрытия заявок Выполнение землеустроительных работ по объектам ООО «Газпром трансгаз Москва»Объект № 1 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Горький-Центр 275,0 от 220 - 495 км» (инв. № 000585). Объект № 2 «Капитальный ремонт с заменой трубы объекта «Магистральный газопровод Лупинг-САЦ 2 нитка 50,9 от 1914,1 - 1965 км» (инв. № 000673). Объект № 3 «Капитальный ремонт с заменой трубы объекта «Магистральный газопровод Лупинг-САЦ 2 нитка на участке 1965 – 2023 км» (инв. № 000674)Москва
Подведение итогов не позднее
22.03.2013 23:5922.03.2013 23:5922.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300144973Подведение итогов не позднее Выполнение землеустроительных работ по объектам ООО «Газпром трансгаз Москва»Объект № 1 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Горький-Центр 275,0 от 220 - 495 км» (инв. № 000585). Объект № 2 «Капитальный ремонт с заменой трубы объекта «Магистральный газопровод Лупинг-САЦ 2 нитка 50,9 от 1914,1 - 1965 км» (инв. № 000673). Объект № 3 «Капитальный ремонт с заменой трубы объекта «Магистральный газопровод Лупинг-САЦ 2 нитка на участке 1965 – 2023 км» (инв. № 000674)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
22.03.201322.03.2013 23:5922.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300144973Подведение итогов не позднее Выполнение землеустроительных работ по объектам ООО «Газпром трансгаз Москва»Объект № 1 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Горький-Центр 275,0 от 220 - 495 км» (инв. № 000585). Объект № 2 «Капитальный ремонт с заменой трубы объекта «Магистральный газопровод Лупинг-САЦ 2 нитка 50,9 от 1914,1 - 1965 км» (инв. № 000673). Объект № 3 «Капитальный ремонт с заменой трубы объекта «Магистральный газопровод Лупинг-САЦ 2 нитка на участке 1965 – 2023 км» (инв. № 000674)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение землеустроительных работ по объектам ООО «Газпром трансгаз Москва»Объект № 1 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Горький-Центр 275,0 от 220 - 495 км» (инв. № 000585). Объект № 2 «Капитальный ремонт с заменой трубы объекта «Магистральный газопровод Лупинг-САЦ 2 нитка 50,9 от 1914,1 - 1965 км» (инв. № 000673). Объект № 3 «Капитальный ремонт с заменой трубы объекта «Магистральный газопровод Лупинг-САЦ 2 нитка на участке 1965 – 2023 км» (инв. № 000674)
Начальная цена
15 630 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Выполнение землеустроительных работ по объектам ООО «Газпром трансгаз Москва»Объект № 1 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Газопровод-отвод на г. Губкин» (инв. № 020563). Объект № 2 «Капитальный ремонт с заменой трубы объекта «Газопровод-отвод к ГРС Кромы-Орел-1» (инв. № 020501). Объект № 3 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Елец-Курск-Диканька от 104.34 до 297.102 км» (инв. № 000538). Объект № 4 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Елец-Курск-Киев от 104.34 до 214 км» (инв. № 000543). Объект № 5 «Капитальный ремонт с заменой трубы объекта «Магистральный газопровод Шебелинка-Острогожск от 667-676 и 120-0 км» (инв. № 000621)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.03.2013 12:00 GMT +304.03.2013 12:0004.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300144973Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение землеустроительных работ по объектам ООО «Газпром трансгаз Москва»Объект № 1 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Газопровод-отвод на г. Губкин» (инв. № 020563). Объект № 2 «Капитальный ремонт с заменой трубы объекта «Газопровод-отвод к ГРС Кромы-Орел-1» (инв. № 020501). Объект № 3 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Елец-Курск-Диканька от 104.34 до 297.102 км» (инв. № 000538). Объект № 4 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Елец-Курск-Киев от 104.34 до 214 км» (инв. № 000543). Объект № 5 «Капитальный ремонт с заменой трубы объекта «Магистральный газопровод Шебелинка-Острогожск от 667-676 и 120-0 км» (инв. № 000621)Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.03.2013 14:1005.03.2013 14:1005.03.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300144973Дата и время вскрытия заявок Выполнение землеустроительных работ по объектам ООО «Газпром трансгаз Москва»Объект № 1 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Газопровод-отвод на г. Губкин» (инв. № 020563). Объект № 2 «Капитальный ремонт с заменой трубы объекта «Газопровод-отвод к ГРС Кромы-Орел-1» (инв. № 020501). Объект № 3 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Елец-Курск-Диканька от 104.34 до 297.102 км» (инв. № 000538). Объект № 4 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Елец-Курск-Киев от 104.34 до 214 км» (инв. № 000543). Объект № 5 «Капитальный ремонт с заменой трубы объекта «Магистральный газопровод Шебелинка-Острогожск от 667-676 и 120-0 км» (инв. № 000621)Москва
Подведение итогов не позднее
22.03.2013 23:5922.03.2013 23:5922.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300144973Подведение итогов не позднее Выполнение землеустроительных работ по объектам ООО «Газпром трансгаз Москва»Объект № 1 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Газопровод-отвод на г. Губкин» (инв. № 020563). Объект № 2 «Капитальный ремонт с заменой трубы объекта «Газопровод-отвод к ГРС Кромы-Орел-1» (инв. № 020501). Объект № 3 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Елец-Курск-Диканька от 104.34 до 297.102 км» (инв. № 000538). Объект № 4 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Елец-Курск-Киев от 104.34 до 214 км» (инв. № 000543). Объект № 5 «Капитальный ремонт с заменой трубы объекта «Магистральный газопровод Шебелинка-Острогожск от 667-676 и 120-0 км» (инв. № 000621)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
22.03.201322.03.2013 23:5922.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300144973Подведение итогов не позднее Выполнение землеустроительных работ по объектам ООО «Газпром трансгаз Москва»Объект № 1 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Газопровод-отвод на г. Губкин» (инв. № 020563). Объект № 2 «Капитальный ремонт с заменой трубы объекта «Газопровод-отвод к ГРС Кромы-Орел-1» (инв. № 020501). Объект № 3 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Елец-Курск-Диканька от 104.34 до 297.102 км» (инв. № 000538). Объект № 4 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Елец-Курск-Киев от 104.34 до 214 км» (инв. № 000543). Объект № 5 «Капитальный ремонт с заменой трубы объекта «Магистральный газопровод Шебелинка-Острогожск от 667-676 и 120-0 км» (инв. № 000621)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение землеустроительных работ по объектам ООО «Газпром трансгаз Москва»Объект № 1 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Газопровод-отвод на г. Губкин» (инв. № 020563). Объект № 2 «Капитальный ремонт с заменой трубы объекта «Газопровод-отвод к ГРС Кромы-Орел-1» (инв. № 020501). Объект № 3 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Елец-Курск-Диканька от 104.34 до 297.102 км» (инв. № 000538). Объект № 4 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Елец-Курск-Киев от 104.34 до 214 км» (инв. № 000543). Объект № 5 «Капитальный ремонт с заменой трубы объекта «Магистральный газопровод Шебелинка-Острогожск от 667-676 и 120-0 км» (инв. № 000621)
Начальная цена
25 340 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Выполнение землеустроительных работ по объектам ООО «Газпром трансгаз Москва»Объект № 1 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Елец-Серпухов 94.2 от 135 до 229,2 км» (инв. № 000489). Объект № 2 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Острогожск-Белоусово 98.4 от 354.6 до 453.0 км» (инв. № 000483). Объект № 3 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Острогожск-Белоусово 62.6 км» (инв. № 000482);Лот №5: Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Средняя Азия-Центр-3 нитка от 662-743 км» (инв. № 000640)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.03.2013 12:00 GMT +304.03.2013 12:0004.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300144973Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение землеустроительных работ по объектам ООО «Газпром трансгаз Москва»Объект № 1 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Елец-Серпухов 94.2 от 135 до 229,2 км» (инв. № 000489). Объект № 2 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Острогожск-Белоусово 98.4 от 354.6 до 453.0 км» (инв. № 000483). Объект № 3 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Острогожск-Белоусово 62.6 км» (инв. № 000482);Лот №5: Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Средняя Азия-Центр-3 нитка от 662-743 км» (инв. № 000640)Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.03.2013 14:1005.03.2013 14:1005.03.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300144973Дата и время вскрытия заявок Выполнение землеустроительных работ по объектам ООО «Газпром трансгаз Москва»Объект № 1 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Елец-Серпухов 94.2 от 135 до 229,2 км» (инв. № 000489). Объект № 2 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Острогожск-Белоусово 98.4 от 354.6 до 453.0 км» (инв. № 000483). Объект № 3 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Острогожск-Белоусово 62.6 км» (инв. № 000482);Лот №5: Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Средняя Азия-Центр-3 нитка от 662-743 км» (инв. № 000640)Москва
Подведение итогов не позднее
22.03.2013 23:5922.03.2013 23:5922.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300144973Подведение итогов не позднее Выполнение землеустроительных работ по объектам ООО «Газпром трансгаз Москва»Объект № 1 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Елец-Серпухов 94.2 от 135 до 229,2 км» (инв. № 000489). Объект № 2 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Острогожск-Белоусово 98.4 от 354.6 до 453.0 км» (инв. № 000483). Объект № 3 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Острогожск-Белоусово 62.6 км» (инв. № 000482);Лот №5: Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Средняя Азия-Центр-3 нитка от 662-743 км» (инв. № 000640)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
22.03.201322.03.2013 23:5922.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300144973Подведение итогов не позднее Выполнение землеустроительных работ по объектам ООО «Газпром трансгаз Москва»Объект № 1 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Елец-Серпухов 94.2 от 135 до 229,2 км» (инв. № 000489). Объект № 2 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Острогожск-Белоусово 98.4 от 354.6 до 453.0 км» (инв. № 000483). Объект № 3 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Острогожск-Белоусово 62.6 км» (инв. № 000482);Лот №5: Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Средняя Азия-Центр-3 нитка от 662-743 км» (инв. № 000640)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение землеустроительных работ по объектам ООО «Газпром трансгаз Москва»Объект № 1 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Елец-Серпухов 94.2 от 135 до 229,2 км» (инв. № 000489). Объект № 2 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Острогожск-Белоусово 98.4 от 354.6 до 453.0 км» (инв. № 000483). Объект № 3 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Острогожск-Белоусово 62.6 км» (инв. № 000482);Лот №5: Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Средняя Азия-Центр-3 нитка от 662-743 км» (инв. № 000640)
Начальная цена
9 880 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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