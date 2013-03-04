Лот 3

Выполнение землеустроительных работ по объектам ООО «Газпром трансгаз Москва»Объект № 1 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Газопровод-отвод на г. Губкин» (инв. № 020563). Объект № 2 «Капитальный ремонт с заменой трубы объекта «Газопровод-отвод к ГРС Кромы-Орел-1» (инв. № 020501). Объект № 3 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Елец-Курск-Диканька от 104.34 до 297.102 км» (инв. № 000538). Объект № 4 «Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия объекта «Магистральный газопровод Елец-Курск-Киев от 104.34 до 214 км» (инв. № 000543). Объект № 5 «Капитальный ремонт с заменой трубы объекта «Магистральный газопровод Шебелинка-Острогожск от 667-676 и 120-0 км» (инв. № 000621)