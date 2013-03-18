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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300144974
Уникальный номер закупки
12_2_10380
Наименование закупки
Предоставление в аренду геофизического оборудования и аппаратуры для нужд ПФ "Вуктылгазгеофизика" ООО "Георесурс"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.02.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Предоставление в аренду станций ГТИ для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2013 12:00 GMT +318.03.2013 12:0018.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300144974Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление в аренду станций ГТИ для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика»Москва
Дата и время вскрытия заявок
19.03.2013 13:0019.03.2013 13:0019.03.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300144974Дата и время вскрытия заявок Предоставление в аренду станций ГТИ для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика»Москва
Подведение итогов не позднее
29.03.2013 23:5929.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300144974Подведение итогов не позднее Предоставление в аренду станций ГТИ для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление в аренду станций ГТИ для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика»
Начальная цена
28 620 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Предоставление в аренду устьевых сепараторов для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2013 12:00 GMT +318.03.2013 12:0018.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300144974Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление в аренду устьевых сепараторов для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика»Москва
Дата и время вскрытия заявок
19.03.2013 13:0019.03.2013 13:0019.03.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300144974Дата и время вскрытия заявок Предоставление в аренду устьевых сепараторов для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика»Москва
Подведение итогов не позднее
29.03.2013 23:5929.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300144974Подведение итогов не позднее Предоставление в аренду устьевых сепараторов для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление в аренду устьевых сепараторов для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика»
Начальная цена
3 648 000,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Предоставление в аренду геофизической аппаратуры для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2013 12:00 GMT +318.03.2013 12:0018.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300144974Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление в аренду геофизической аппаратуры для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика»Москва
Дата и время вскрытия заявок
19.03.2013 13:0019.03.2013 13:0019.03.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300144974Дата и время вскрытия заявок Предоставление в аренду геофизической аппаратуры для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика»Москва
Подведение итогов не позднее
29.03.2013 23:5929.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300144974Подведение итогов не позднее Предоставление в аренду геофизической аппаратуры для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление в аренду геофизической аппаратуры для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика»
Начальная цена
3 699 597,69
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Предоставление в аренду аппаратурно-методического комплекса "Горизонт" для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2013 12:00 GMT +318.03.2013 12:0018.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300144974Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление в аренду аппаратурно-методического комплекса "Горизонт" для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика»Москва
Дата и время вскрытия заявок
19.03.2013 13:0019.03.2013 13:0019.03.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300144974Дата и время вскрытия заявок Предоставление в аренду аппаратурно-методического комплекса "Горизонт" для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика»Москва
Подведение итогов не позднее
29.03.2013 23:5929.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300144974Подведение итогов не позднее Предоставление в аренду аппаратурно-методического комплекса "Горизонт" для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление в аренду аппаратурно-методического комплекса "Горизонт" для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика»
Начальная цена
2 124 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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