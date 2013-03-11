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Номер извещения
31300147664
Уникальный номер закупки
13-2.2-0103
Наименование закупки
Право заключения договора: «Приобретение канцелярских товаров для ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.02.2013 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Почтовый адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Контактный телефон
+7 3496 36-33-54
Факс
+7 3496 36-31-48
Адрес электронной почты
tender@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мелентьева Виолетта Сергеевна
Место рассмотрения предложений
629810, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул.40 лет Победы, д. 2, 2-ой этаж, конференц-зал
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение канцелярских товаров для ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2013 09:00 GMT +311.03.2013 09:0011.03.2013 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300147664Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение канцелярских товаров для ООО «Газпром добыча Ноябрьск»629810, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул.40 лет Победы, д. 2, 2-ой этаж, конференц-зал
Дата и время вскрытия заявок
11.03.2013 09:0011.03.2013 09:0011.03.2013 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300147664Дата и время вскрытия заявок Приобретение канцелярских товаров для ООО «Газпром добыча Ноябрьск»629810, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул.40 лет Победы, д. 2, 2-ой этаж, конференц-зал
Подведение итогов не позднее
26.03.2013 21:5926.03.2013 21:5926.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300147664Подведение итогов не позднее Приобретение канцелярских товаров для ООО «Газпром добыча Ноябрьск»629810, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул.40 лет Победы, д. 2, 2-ой этаж, конференц-зал
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение канцелярских товаров для ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
Начальная цена
1 999 809,72
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Отсутствуют
51.18.2
Документация лота
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