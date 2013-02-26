www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31300145494
Уникальный номер закупки
13-2.2-0163
Наименование закупки
Поставка МТР
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.02.2013 14:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
Почтовый адрес
450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59
Контактный телефон
+7 347 237-56-80
Факс
+7 347 237-56-40
Адрес электронной почты
sromanenko@ufa-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Романенко Сергей Борисович
Место рассмотрения предложений
Уфа
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Бытовые и хозяйственные принадлежности
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.02.2013 07:00 GMT +326.02.2013 07:0026.02.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300145494Дата и время окончания срока приема заявок Бытовые и хозяйственные принадлежностиУфа
Дата и время вскрытия заявок
26.02.2013 07:3026.02.2013 07:3026.02.2013 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300145494Дата и время вскрытия заявок Бытовые и хозяйственные принадлежностиУфа
Подведение итогов не позднее
12.03.2013 21:5912.03.2013 21:5912.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300145494Подведение итогов не позднее Бытовые и хозяйственные принадлежностиУфа
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бытовые и хозяйственные принадлежности
Начальная цена
3 509 921,71
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
52 648,83 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59
Отсутствуют
51.47.37
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ГСМ и масла
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.02.2013 07:00 GMT +326.02.2013 07:0026.02.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300145494Дата и время окончания срока приема заявок ГСМ и маслаУфа
Дата и время вскрытия заявок
26.02.2013 07:3026.02.2013 07:3026.02.2013 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300145494Дата и время вскрытия заявок ГСМ и маслаУфа
Подведение итогов не позднее
12.03.2013 21:5912.03.2013 21:5912.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300145494Подведение итогов не позднее ГСМ и маслаУфа
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.03.201312.03.2013 21:5912.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300145494Подведение итогов не позднее ГСМ и маслаУфа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ГСМ и масла
Начальная цена
840 447,51
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
12 606,71 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59
Отсутствуют
51.51.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Дверные и оконные системы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.02.2013 07:00 GMT +326.02.2013 07:0026.02.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300145494Дата и время окончания срока приема заявок Дверные и оконные системыУфа
Дата и время вскрытия заявок
26.02.2013 07:3026.02.2013 07:3026.02.2013 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300145494Дата и время вскрытия заявок Дверные и оконные системыУфа
Подведение итогов не позднее
12.03.2013 21:5912.03.2013 21:5912.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300145494Подведение итогов не позднее Дверные и оконные системыУфа
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Дверные и оконные системы
Начальная цена
783 465,72
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
11 751,99 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59
Отсутствуют
51.53.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Запасные части и комплектующие изделия к приборам КИПиА, метрологии и связи, радиодетали и модули для ремонта оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.02.2013 07:00 GMT +326.02.2013 07:0026.02.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300145494Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части и комплектующие изделия к приборам КИПиА, метрологии и связи, радиодетали и модули для ремонта оборудованияУфа
Дата и время вскрытия заявок
26.02.2013 07:3026.02.2013 07:3026.02.2013 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300145494Дата и время вскрытия заявок Запасные части и комплектующие изделия к приборам КИПиА, метрологии и связи, радиодетали и модули для ремонта оборудованияУфа
Подведение итогов не позднее
12.03.2013 21:5912.03.2013 21:5912.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300145494Подведение итогов не позднее Запасные части и комплектующие изделия к приборам КИПиА, метрологии и связи, радиодетали и модули для ремонта оборудованияУфа
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запасные части и комплектующие изделия к приборам КИПиА, метрологии и связи, радиодетали и модули для ремонта оборудования
Начальная цена
1 608 296,86
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
24 124,45 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59
Отсутствуют
51.70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Химические реактивы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.02.2013 07:00 GMT +326.02.2013 07:0026.02.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300145494Дата и время окончания срока приема заявок Химические реактивыУфа
Дата и время вскрытия заявок
26.02.2013 07:3026.02.2013 07:3026.02.2013 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300145494Дата и время вскрытия заявок Химические реактивыУфа
Подведение итогов не позднее
12.03.2013 21:5912.03.2013 21:5912.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300145494Подведение итогов не позднее Химические реактивыУфа
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Химические реактивы
Начальная цена
2 365 599,56
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
35 483,99 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59
Отсутствуют
51.55.34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Запасные части и расходные материалы для обслуживания и текущего ремонта автомобильной и дорожно-строительной техники, принадлежности и аксессуары
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.02.2013 07:00 GMT +326.02.2013 07:0026.02.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300145494Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части и расходные материалы для обслуживания и текущего ремонта автомобильной и дорожно-строительной техники, принадлежности и аксессуарыУфа
Дата и время вскрытия заявок
26.02.2013 07:3026.02.2013 07:3026.02.2013 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300145494Дата и время вскрытия заявок Запасные части и расходные материалы для обслуживания и текущего ремонта автомобильной и дорожно-строительной техники, принадлежности и аксессуарыУфа
Подведение итогов не позднее
12.03.2013 21:5912.03.2013 21:5912.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300145494Подведение итогов не позднее Запасные части и расходные материалы для обслуживания и текущего ремонта автомобильной и дорожно-строительной техники, принадлежности и аксессуарыУфа
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запасные части и расходные материалы для обслуживания и текущего ремонта автомобильной и дорожно-строительной техники, принадлежности и аксессуары
Начальная цена
10 135 780,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
128 844,66 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59
Отсутствуют
51.70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.