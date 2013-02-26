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    Главная / Торги / Поставка МТР

    Поставка МТР

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.02.2013 07:0026.02.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300145494Дата и время окончания срока приема заявок Бытовые и хозяйственные принадлежностиУфаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31300145494

    Уникальный номер закупки

    13-2.2-0163

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка МТР

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.02.2013 14:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Разъяснения

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Уфа»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Почтовый адрес

    450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59

    Контактный телефон

    +7 347 237-56-80

    Факс

    +7 347 237-56-40

    Адрес электронной почты

    sromanenko@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романенко Сергей Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Ключевые слова:

    реактивы, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Бытовые и хозяйственные принадлежности

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.02.2013 07:00 GMT +326.02.2013 07:0026.02.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300145494Дата и время окончания срока приема заявок Бытовые и хозяйственные принадлежностиУфа

    Дата и время вскрытия заявок

    26.02.2013 07:3026.02.2013 07:3026.02.2013 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300145494Дата и время вскрытия заявок Бытовые и хозяйственные принадлежностиУфа

    Подведение итогов не позднее

    12.03.2013 21:5912.03.2013 21:5912.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300145494Подведение итогов не позднее Бытовые и хозяйственные принадлежностиУфа

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.201312.03.2013 21:5912.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300145494Подведение итогов не позднее Бытовые и хозяйственные принадлежностиУфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бытовые и хозяйственные принадлежности

    Начальная цена

    3 509 921,71

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    52 648,83 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    52 648,83

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Уфа»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.47.37

    Оптовая торговля прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    ГСМ и масла

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.02.2013 07:00 GMT +326.02.2013 07:0026.02.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300145494Дата и время окончания срока приема заявок ГСМ и маслаУфа

    Дата и время вскрытия заявок

    26.02.2013 07:3026.02.2013 07:3026.02.2013 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300145494Дата и время вскрытия заявок ГСМ и маслаУфа

    Подведение итогов не позднее

    12.03.2013 21:5912.03.2013 21:5912.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300145494Подведение итогов не позднее ГСМ и маслаУфа

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.201312.03.2013 21:5912.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300145494Подведение итогов не позднее ГСМ и маслаУфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ГСМ и масла

    Начальная цена

    840 447,51

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    12 606,71 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Уфа»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.51.3

    Оптовая торговля сырой нефтью

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 3

    Дверные и оконные системы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.02.2013 07:00 GMT +326.02.2013 07:0026.02.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300145494Дата и время окончания срока приема заявок Дверные и оконные системыУфа

    Дата и время вскрытия заявок

    26.02.2013 07:3026.02.2013 07:3026.02.2013 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300145494Дата и время вскрытия заявок Дверные и оконные системыУфа

    Подведение итогов не позднее

    12.03.2013 21:5912.03.2013 21:5912.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300145494Подведение итогов не позднее Дверные и оконные системыУфа

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.201312.03.2013 21:5912.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300145494Подведение итогов не позднее Дверные и оконные системыУфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Дверные и оконные системы

    Начальная цена

    783 465,72

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    11 751,99 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Уфа»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.53.23

    Оптовая торговля материалами для остекления

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 4

    Запасные части и комплектующие изделия к приборам КИПиА, метрологии и связи, радиодетали и модули для ремонта оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.02.2013 07:00 GMT +326.02.2013 07:0026.02.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300145494Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части и комплектующие изделия к приборам КИПиА, метрологии и связи, радиодетали и модули для ремонта оборудованияУфа

    Дата и время вскрытия заявок

    26.02.2013 07:3026.02.2013 07:3026.02.2013 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300145494Дата и время вскрытия заявок Запасные части и комплектующие изделия к приборам КИПиА, метрологии и связи, радиодетали и модули для ремонта оборудованияУфа

    Подведение итогов не позднее

    12.03.2013 21:5912.03.2013 21:5912.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300145494Подведение итогов не позднее Запасные части и комплектующие изделия к приборам КИПиА, метрологии и связи, радиодетали и модули для ремонта оборудованияУфа

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.201312.03.2013 21:5912.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300145494Подведение итогов не позднее Запасные части и комплектующие изделия к приборам КИПиА, метрологии и связи, радиодетали и модули для ремонта оборудованияУфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части и комплектующие изделия к приборам КИПиА, метрологии и связи, радиодетали и модули для ремонта оборудования

    Начальная цена

    1 608 296,86

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    24 124,45 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Уфа»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.70

    Прочая оптовая торговля

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 5

    Химические реактивы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.02.2013 07:00 GMT +326.02.2013 07:0026.02.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300145494Дата и время окончания срока приема заявок Химические реактивыУфа

    Дата и время вскрытия заявок

    26.02.2013 07:3026.02.2013 07:3026.02.2013 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300145494Дата и время вскрытия заявок Химические реактивыУфа

    Подведение итогов не позднее

    12.03.2013 21:5912.03.2013 21:5912.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300145494Подведение итогов не позднее Химические реактивыУфа

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.201312.03.2013 21:5912.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300145494Подведение итогов не позднее Химические реактивыУфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Химические реактивы

    Начальная цена

    2 365 599,56

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    35 483,99 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    35 483,99

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Уфа»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.55.34

    Оптовая торговля прочими промышленными химическими веществами, не включенными в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 6

    Запасные части и расходные материалы для обслуживания и текущего ремонта автомобильной и дорожно-строительной техники, принадлежности и аксессуары

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.02.2013 07:00 GMT +326.02.2013 07:0026.02.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300145494Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части и расходные материалы для обслуживания и текущего ремонта автомобильной и дорожно-строительной техники, принадлежности и аксессуарыУфа

    Дата и время вскрытия заявок

    26.02.2013 07:3026.02.2013 07:3026.02.2013 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300145494Дата и время вскрытия заявок Запасные части и расходные материалы для обслуживания и текущего ремонта автомобильной и дорожно-строительной техники, принадлежности и аксессуарыУфа

    Подведение итогов не позднее

    12.03.2013 21:5912.03.2013 21:5912.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300145494Подведение итогов не позднее Запасные части и расходные материалы для обслуживания и текущего ремонта автомобильной и дорожно-строительной техники, принадлежности и аксессуарыУфа

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.201312.03.2013 21:5912.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300145494Подведение итогов не позднее Запасные части и расходные материалы для обслуживания и текущего ремонта автомобильной и дорожно-строительной техники, принадлежности и аксессуарыУфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части и расходные материалы для обслуживания и текущего ремонта автомобильной и дорожно-строительной техники, принадлежности и аксессуары

    Начальная цена

    10 135 780,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    128 844,66 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    128 844,66

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Уфа»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.70

    Прочая оптовая торговля

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211076093
    Капитальный ремонт утилизационных теплообменников УТ-52 для ГТУ OPRA DTG 1.8/2GL в количестве 6 шт., установленных на опасном производственном объекте - теплоэлектростанция (ТЭС) (1-й очереди строительства, 4-го пускового комплекса ГТЦ ПАО "Газпром"), расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Ачипсинская д. 6, стр.11 для нужд ООО «Свод Интернешнл» Д.У. 0001/22/5.4/0002893/Свод Интер/К/ГОС/Э/27.01.2022
    Капитальный ремонт утилизационных теплообменников УТ-52 для ГТУ OPRA DTG 1.8/2GL в количестве...
    177036
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    238 786 423
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211081506
    Оказание услуг по физической охране объектов ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» 2.1/0001294
    Оказание услуг по физической охране объектов ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» для нужд ООО...
    177080
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    5 792 112
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112045
    2982/02.12.21/КО/Э Поставка модулей к приборам контроля для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2982/02.12.21/КО/Э Поставка модулей к приборам контроля для нужд ООО "Газпром нефтехим...
    175243
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 060 566
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112053
    2987/02.12.21/КО/Э Поставка метизной продукции для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2987/02.12.21/КО/Э Поставка метизной продукции для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175257
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 059 955
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112004
    2916/29.11.21/КО/Э Поставка проволоки для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2916/29.11.21/КО/Э Поставка проволоки для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175140
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 284 114
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112013
    2947/01.12.21/КО/Э Поставка лестниц для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2947/01.12.21/КО/Э Поставка лестниц для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175158
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 643 556
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № ГП201129
    Поставка картона для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" (БАА 01740)
    Поставка картона для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" (БАА 01740)
    177079
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    6 572 556
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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