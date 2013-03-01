Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Правовые условия создания и использования искусственных установок и сооружений в территориальном море, исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации по добыче и транспортировке углеводородов в свете соблюдения международных норм и стандартов, а также национальных требований в области безопасности мореплавания и защиты морской среды от загрязнения» для нужд ОАО «Газпром»

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 31300144907 Уникальный номер закупки 12_7_0359 Номер закупки Наименование закупки Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Правовые условия создания и использования искусственных установок и сооружений в территориальном море, исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации по добыче и транспортировке углеводородов в свете соблюдения международных норм и стандартов, а также национальных требований в области безопасности мореплавания и защиты морской среды от загрязнения» для нужд ОАО «Газпром» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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