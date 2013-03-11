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Номер извещения
31300148573
Уникальный номер закупки
13-2.1-3464
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотракторной техники отечественного производства для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.02.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Контактный телефон
+7 8216 77-31-36
Факс
+7 8216 77-24-43
Адрес электронной почты
Tender@sgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Омельянович Сергей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ухта
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Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотракторной техники отечественного производства для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2013 12:00 GMT +311.03.2013 12:0011.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300148573Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотракторной техники отечественного производства для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»Ухта
Дата и время вскрытия заявок
11.03.2013 14:0011.03.2013 14:0011.03.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300148573Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотракторной техники отечественного производства для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»Ухта
Подведение итогов не позднее
28.03.2013 23:5928.03.2013 23:5928.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300148573Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотракторной техники отечественного производства для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»Ухта
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотракторной техники отечественного производства для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Начальная цена
23 010 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
50.2
Документация лота
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