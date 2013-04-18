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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300136203
Уникальный номер закупки
12_2_7384
Наименование закупки
Оказание услуг по оснащению воздушных судов ООО Авиапредприятие «Газпром авиа», аэропортов (посадочных площадок) ОАО «Газпром» комплексом навигационно-пилотажного оборудования и оборудования точного захода на посадку по ГЛОНАСС/GPS (GLS) для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.02.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Оказание услуг по оснащению воздушных судов ООО Авиапредприятие «Газпром авиа», аэропортов (посадочных площадок) ОАО «Газпром» комплексом навигационно-пилотажного оборудования и оборудования точного захода на посадку по ГЛОНАСС/GPS (GLS) для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.04.2013 12:00 GMT +318.04.2013 12:0018.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300136203Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по оснащению воздушных судов ООО Авиапредприятие «Газпром авиа», аэропортов (посадочных площадок) ОАО «Газпром» комплексом навигационно-пилотажного оборудования и оборудования точного захода на посадку по ГЛОНАСС/GPS (GLS) для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»Москва
Дата и время вскрытия заявок
19.04.2013 14:0519.04.2013 14:0519.04.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300136203Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по оснащению воздушных судов ООО Авиапредприятие «Газпром авиа», аэропортов (посадочных площадок) ОАО «Газпром» комплексом навигационно-пилотажного оборудования и оборудования точного захода на посадку по ГЛОНАСС/GPS (GLS) для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»Москва
Подведение итогов не позднее
14.06.2013 23:5914.06.2013 23:5914.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300136203Подведение итогов не позднее Оказание услуг по оснащению воздушных судов ООО Авиапредприятие «Газпром авиа», аэропортов (посадочных площадок) ОАО «Газпром» комплексом навигационно-пилотажного оборудования и оборудования точного захода на посадку по ГЛОНАСС/GPS (GLS) для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
14.06.201314.06.2013 23:5914.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300136203Подведение итогов не позднее Оказание услуг по оснащению воздушных судов ООО Авиапредприятие «Газпром авиа», аэропортов (посадочных площадок) ОАО «Газпром» комплексом навигационно-пилотажного оборудования и оборудования точного захода на посадку по ГЛОНАСС/GPS (GLS) для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по оснащению воздушных судов ООО Авиапредприятие «Газпром авиа», аэропортов (посадочных площадок) ОАО «Газпром» комплексом навигационно-пилотажного оборудования и оборудования точного захода на посадку по ГЛОНАСС/GPS (GLS) для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
Начальная цена
141 508 373,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
74.84
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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