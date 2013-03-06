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Номер извещения
31300137193
Уникальный номер закупки
13_2.1_1568
Наименование закупки
Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту компьютерной и оргтехники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.02.2013 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Контактный телефон
+7 34949 9-66-27
Факс
Адрес электронной почты
e.ostrova@urengoy-remont.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Острова Екатерина Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту компьютерной и оргтехники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.03.2013 09:00 GMT +306.03.2013 09:0006.03.2013 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300137193Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту компьютерной и оргтехникиНовый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
06.03.2013 13:0006.03.2013 13:0006.03.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300137193Дата и время вскрытия заявок Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту компьютерной и оргтехникиНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
13.03.2013 23:5913.03.2013 23:5913.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300137193Подведение итогов не позднее Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту компьютерной и оргтехникиНовый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту компьютерной и оргтехники
Начальная цена
5 779 906,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту 1170 единиц компьютерной и оргтехники
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЯНАО, г. Новый Уренгой (Администрация Общества, Уренгойское УИРС), г. Надым (Надымское УИРС), г. Ноябрьск (Ноябрьское УИРС), п. Ямбург (Ямбургское УИРС)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Отсутствуют
72.50
Документация лота
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