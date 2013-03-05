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Номер извещения
31300136831
Уникальный номер закупки
13-2.2-0062
Наименование закупки
Право заключения договора на поставку хозяйственного инвентаря для нужд СП «Факел»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.02.2013 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
+7 86141 6-36-92
Факс
Адрес электронной почты
telegraf@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ковалев Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
Сургут
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Лот № 1 «Право заключения договора на поставку мебели».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.03.2013 10:00 GMT +305.03.2013 10:0005.03.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300136831Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1 «Право заключения договора на поставку мебели».Сургут
Дата и время вскрытия заявок
05.03.2013 12:0005.03.2013 12:0005.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300136831Дата и время вскрытия заявок Лот № 1 «Право заключения договора на поставку мебели».Сургут
Подведение итогов не позднее
29.03.2013 21:5929.03.2013 21:5929.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300136831Подведение итогов не позднее Лот № 1 «Право заключения договора на поставку мебели».Сургут
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 1 «Право заключения договора на поставку мебели».
Начальная цена
1 319 976,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Отсутствуют
36
Лот № 2 «Право заключения договора на поставку постельных принадлежностей»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.03.2013 10:00 GMT +305.03.2013 10:0005.03.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300136831Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 2 «Право заключения договора на поставку постельных принадлежностей»Сургут
Дата и время вскрытия заявок
05.03.2013 12:0005.03.2013 12:0005.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300136831Дата и время вскрытия заявок Лот № 2 «Право заключения договора на поставку постельных принадлежностей»Сургут
Подведение итогов не позднее
29.03.2013 21:5929.03.2013 21:5929.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300136831Подведение итогов не позднее Лот № 2 «Право заключения договора на поставку постельных принадлежностей»Сургут
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 2 «Право заключения договора на поставку постельных принадлежностей»
Начальная цена
1 012 300,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Отсутствуют
17
Документация лота
Лот № 3 «Право заключения договора на поставку посуды»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.03.2013 10:00 GMT +305.03.2013 10:0005.03.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300136831Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 3 «Право заключения договора на поставку посуды»Сургут
Дата и время вскрытия заявок
05.03.2013 12:0005.03.2013 12:0005.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300136831Дата и время вскрытия заявок Лот № 3 «Право заключения договора на поставку посуды»Сургут
Подведение итогов не позднее
29.03.2013 21:5929.03.2013 21:5929.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300136831Подведение итогов не позднее Лот № 3 «Право заключения договора на поставку посуды»Сургут
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 3 «Право заключения договора на поставку посуды»
Начальная цена
767 973,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Отсутствуют
26.1
Лот № 4 «Право заключения договора на поставку хозяйственного инвентаря для столовой и МСЧ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.03.2013 10:00 GMT +305.03.2013 10:0005.03.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300136831Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 4 «Право заключения договора на поставку хозяйственного инвентаря для столовой и МСЧ»Сургут
Дата и время вскрытия заявок
05.03.2013 12:0005.03.2013 12:0005.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300136831Дата и время вскрытия заявок Лот № 4 «Право заключения договора на поставку хозяйственного инвентаря для столовой и МСЧ»Сургут
Подведение итогов не позднее
29.03.2013 21:5929.03.2013 21:5929.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300136831Подведение итогов не позднее Лот № 4 «Право заключения договора на поставку хозяйственного инвентаря для столовой и МСЧ»Сургут
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 4 «Право заключения договора на поставку хозяйственного инвентаря для столовой и МСЧ»
Начальная цена
870 750,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Отсутствуют
17
Лот № 5 «Право заключения договора на поставку инструментов и оборудования»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.03.2013 10:00 GMT +305.03.2013 10:0005.03.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300136831Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 5 «Право заключения договора на поставку инструментов и оборудования»Сургут
Дата и время вскрытия заявок
05.03.2013 12:0005.03.2013 12:0005.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300136831Дата и время вскрытия заявок Лот № 5 «Право заключения договора на поставку инструментов и оборудования»Сургут
Подведение итогов не позднее
29.03.2013 21:5929.03.2013 21:5929.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300136831Подведение итогов не позднее Лот № 5 «Право заключения договора на поставку инструментов и оборудования»Сургут
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 5 «Право заключения договора на поставку инструментов и оборудования»
Начальная цена
243 060,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Отсутствуют
29
Документация лота
Лот № 6 «Право заключения договора на поставку садового инвентаря»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.03.2013 10:00 GMT +305.03.2013 10:0005.03.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300136831Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 6 «Право заключения договора на поставку садового инвентаря»Сургут
Дата и время вскрытия заявок
05.03.2013 12:0005.03.2013 12:0005.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300136831Дата и время вскрытия заявок Лот № 6 «Право заключения договора на поставку садового инвентаря»Сургут
Подведение итогов не позднее
29.03.2013 21:5929.03.2013 21:5929.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300136831Подведение итогов не позднее Лот № 6 «Право заключения договора на поставку садового инвентаря»Сургут
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 6 «Право заключения договора на поставку садового инвентаря»
Начальная цена
435 940,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Отсутствуют
36
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