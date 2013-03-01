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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300134895
Уникальный номер закупки
12_2_8338
Наименование закупки
Оказание услуг по уборкедля нужд ООО «Гвзпром трансгаз Москва»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.02.2013 12:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по уборке внутренних помещений комплекса зданий и сооружений ООО «Газпром трангаз Москва», УПЦ «Зименки», и уборке прилегающей к ним территории, а также обеспечение ухода за зелеными насаждениями.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.03.2013 12:00 GMT +301.03.2013 12:0001.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300134895Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по уборке внутренних помещений комплекса зданий и сооружений ООО «Газпром трангаз Москва», УПЦ «Зименки», и уборке прилегающей к ним территории, а также обеспечение ухода за зелеными насаждениями. Москва
Дата и время вскрытия заявок
04.03.2013 14:4004.03.2013 14:4004.03.2013 14:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300134895Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по уборке внутренних помещений комплекса зданий и сооружений ООО «Газпром трангаз Москва», УПЦ «Зименки», и уборке прилегающей к ним территории, а также обеспечение ухода за зелеными насаждениями. Москва
Подведение итогов не позднее
29.03.2013 23:5929.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300134895Подведение итогов не позднее Оказание услуг по уборке внутренних помещений комплекса зданий и сооружений ООО «Газпром трангаз Москва», УПЦ «Зименки», и уборке прилегающей к ним территории, а также обеспечение ухода за зелеными насаждениями. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.03.201329.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300134895Подведение итогов не позднее Оказание услуг по уборке внутренних помещений комплекса зданий и сооружений ООО «Газпром трангаз Москва», УПЦ «Зименки», и уборке прилегающей к ним территории, а также обеспечение ухода за зелеными насаждениями. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по уборке внутренних помещений комплекса зданий и сооружений ООО «Газпром трангаз Москва», УПЦ «Зименки», и уборке прилегающей к ним территории, а также обеспечение ухода за зелеными насаждениями.
Начальная цена
569 057,47
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Уход за тепловодными пресноводными аквариумами.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.03.2013 12:00 GMT +301.03.2013 12:0001.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300134895Дата и время окончания срока приема заявок Уход за тепловодными пресноводными аквариумами.Москва
Дата и время вскрытия заявок
04.03.2013 14:4004.03.2013 14:4004.03.2013 14:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300134895Дата и время вскрытия заявок Уход за тепловодными пресноводными аквариумами.Москва
Подведение итогов не позднее
29.03.2013 23:5929.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300134895Подведение итогов не позднее Уход за тепловодными пресноводными аквариумами.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Уход за тепловодными пресноводными аквариумами.
Начальная цена
3 896 799,73
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Оказание услуг по уборке внутренних помещений комплекса зданий и сооружений УПЦ п. Первомайский, и уборке прилегающей к ним территории, а также обеспечение ухода за зелеными насаждениями.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.03.2013 12:00 GMT +301.03.2013 12:0001.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300134895Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по уборке внутренних помещений комплекса зданий и сооружений УПЦ п. Первомайский, и уборке прилегающей к ним территории, а также обеспечение ухода за зелеными насаждениями.Москва
Дата и время вскрытия заявок
04.03.2013 14:4004.03.2013 14:4004.03.2013 14:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300134895Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по уборке внутренних помещений комплекса зданий и сооружений УПЦ п. Первомайский, и уборке прилегающей к ним территории, а также обеспечение ухода за зелеными насаждениями.Москва
Подведение итогов не позднее
29.03.2013 23:5929.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300134895Подведение итогов не позднее Оказание услуг по уборке внутренних помещений комплекса зданий и сооружений УПЦ п. Первомайский, и уборке прилегающей к ним территории, а также обеспечение ухода за зелеными насаждениями.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.03.201329.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300134895Подведение итогов не позднее Оказание услуг по уборке внутренних помещений комплекса зданий и сооружений УПЦ п. Первомайский, и уборке прилегающей к ним территории, а также обеспечение ухода за зелеными насаждениями.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по уборке внутренних помещений комплекса зданий и сооружений УПЦ п. Первомайский, и уборке прилегающей к ним территории, а также обеспечение ухода за зелеными насаждениями.
Начальная цена
6 065,69
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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