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Номер извещения
ГП302005
Уникальный номер закупки
13-2.1.-1196
Наименование закупки
Оказание услуг по хранению, техническому обслуживанию, диспетчерезации и организации перевозки стабильного газового конденсата специализированным автомобильным транспортом
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.02.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 10 Б
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 10 Б
Контактный телефон
+7 926 296-50-21
Факс
+7 495 225-26-04
Адрес электронной почты
i.pomilyiko@gasoil.ru
Ф.И.О. контактного лица
Помилуйко Ирина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва, ул. Наметкина д. 10 б
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по хранению, диспетчерезации и организации перевозки стабильного газового конденсата специализированным автомобильным транспортом
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.03.2013 14:00 GMT +304.03.2013 14:0004.03.2013 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП302005Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по хранению, диспетчерезации и организации перевозки стабильного газового конденсата специализированным автомобильным транспортомМосква, ул. Наметкина д. 10 б
Дата и время вскрытия заявок
04.03.2013 15:0004.03.2013 15:0004.03.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП302005Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по хранению, диспетчерезации и организации перевозки стабильного газового конденсата специализированным автомобильным транспортомМосква, ул. Наметкина д. 10 б
Подведение итогов не позднее
14.03.2013 23:5914.03.2013 23:5914.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП302005Подведение итогов не позднее Оказание услуг по хранению, диспетчерезации и организации перевозки стабильного газового конденсата специализированным автомобильным транспортомМосква, ул. Наметкина д. 10 б
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
14.03.201314.03.2013 23:5914.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП302005Подведение итогов не позднее Оказание услуг по хранению, диспетчерезации и организации перевозки стабильного газового конденсата специализированным автомобильным транспортомМосква, ул. Наметкина д. 10 б
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по хранению, диспетчерезации и организации перевозки стабильного газового конденсата специализированным автомобильным транспортом
Начальная цена
10 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газ-Ойл"
Все закупки и тендеры ООО "Газ-Ойл"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 10 Б
Отсутствуют
63
Документация лота
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