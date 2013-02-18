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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300134671
Уникальный номер закупки
12_2_8722
Наименование закупки
Оказание услуг по организационно-техническому обеспечению деятельности Заказчика, осуществляемой сотрудниками предприятия ООО «Газпром подземремонт Уренгой» в г. Москве для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.02.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Оказание услуг по организационно-техническому обеспечению деятельности Заказчика, осуществляемой сотрудниками предприятия ООО «Газпром подземремонт Уренгой» в г. Москве для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.02.2013 12:00 GMT +318.02.2013 12:0018.02.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300134671Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организационно-техническому обеспечению деятельности Заказчика, осуществляемой сотрудниками предприятия ООО «Газпром подземремонт Уренгой» в г. Москве для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой»Москва
Дата и время вскрытия заявок
19.02.2013 14:2019.02.2013 14:2019.02.2013 14:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300134671Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организационно-техническому обеспечению деятельности Заказчика, осуществляемой сотрудниками предприятия ООО «Газпром подземремонт Уренгой» в г. Москве для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой»Москва
Подведение итогов не позднее
15.03.2013 23:5915.03.2013 23:5915.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300134671Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организационно-техническому обеспечению деятельности Заказчика, осуществляемой сотрудниками предприятия ООО «Газпром подземремонт Уренгой» в г. Москве для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.03.201315.03.2013 23:5915.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300134671Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организационно-техническому обеспечению деятельности Заказчика, осуществляемой сотрудниками предприятия ООО «Газпром подземремонт Уренгой» в г. Москве для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организационно-техническому обеспечению деятельности Заказчика, осуществляемой сотрудниками предприятия ООО «Газпром подземремонт Уренгой» в г. Москве для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
Начальная цена
27 900 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Отсутствуют
74.84
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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