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Номер извещения
31300137047
Уникальный номер закупки
13_2.1_0284
Наименование закупки
Открытый запрос предложений
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.02.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Почтовый адрес
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Контактный телефон
+7 499 580-10-32
Факс
+7 499 580-10-22
Адрес электронной почты
S.Kukushkin@inform.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кукушкин Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОТРАНСПОРТА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.02.2013 14:00 GMT +325.02.2013 14:0025.02.2013 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300137047Дата и время окончания срока приема заявок ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОТРАНСПОРТА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИМосква
Дата и время вскрытия заявок
25.02.2013 15:0025.02.2013 15:0025.02.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300137047Дата и время вскрытия заявок ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОТРАНСПОРТА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИМосква
Подведение итогов не позднее
18.03.2013 22:5918.03.2013 22:5918.03.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300137047Подведение итогов не позднее ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОТРАНСПОРТА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОТРАНСПОРТА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
Начальная цена
1 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром информ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"
Адрес местонахождения
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Отсутствуют
50.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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