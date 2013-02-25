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Номер извещения
31300139116
Уникальный номер закупки
13_2.1_0285
Наименование закупки
Оказание услуг по предоставлению в аренду транспортных средств с экипажем для нужд ООО «Газпром информ». Астрахань.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.02.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Почтовый адрес
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Контактный телефон
+7 499 588-10-32
Факс
+7 499 580-10-22
Адрес электронной почты
S.Kukushkin@inform.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кукушкин Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по предоставлению в аренду транспортных средств с экипажем для нужд ООО «Газпром информ».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.02.2013 13:00 GMT +325.02.2013 13:0025.02.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300139116Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению в аренду транспортных средств с экипажем для нужд ООО «Газпром информ».Москва
Дата и время вскрытия заявок
25.02.2013 14:0025.02.2013 14:0025.02.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300139116Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению в аренду транспортных средств с экипажем для нужд ООО «Газпром информ».Москва
Подведение итогов не позднее
22.03.2013 22:5922.03.2013 22:5922.03.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300139116Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению в аренду транспортных средств с экипажем для нужд ООО «Газпром информ».Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению в аренду транспортных средств с экипажем для нужд ООО «Газпром информ».
Начальная цена
2 744 385,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром информ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"
Адрес местонахождения
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Отсутствуют
60.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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