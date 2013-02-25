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Номер извещения
ГП302004
Уникальный номер закупки
174/06.02.13/ЗПЭ
Наименование закупки
Поставка оргтехники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.02.2013 09:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-11-43
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
zakupka@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хатунцев Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оргтехника
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.02.2013 08:00 GMT +325.02.2013 08:0025.02.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП302004Дата и время окончания срока приема заявок ОргтехникаСалават
Дата и время вскрытия заявок
25.02.2013 08:0025.02.2013 08:0025.02.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП302004Дата и время вскрытия заявок ОргтехникаСалават
Подведение итогов не позднее
28.02.2013 21:5928.02.2013 21:5928.02.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП302004Подведение итогов не позднее ОргтехникаСалават
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
28.02.201328.02.2013 21:5928.02.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП302004Подведение итогов не позднее ОргтехникаСалават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оргтехника
Начальная цена
22 406 020,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
МФУ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.02.2013 08:00 GMT +325.02.2013 08:0025.02.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП302004Дата и время окончания срока приема заявок МФУСалават
Дата и время вскрытия заявок
25.02.2013 08:0025.02.2013 08:0025.02.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП302004Дата и время вскрытия заявок МФУСалават
Подведение итогов не позднее
28.02.2013 21:5928.02.2013 21:5928.02.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП302004Подведение итогов не позднее МФУСалават
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
28.02.201328.02.2013 21:5928.02.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП302004Подведение итогов не позднее МФУСалават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МФУ
Начальная цена
1 555 534,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
30
Документация лота
Уничтожитель бумаг
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.02.2013 08:00 GMT +325.02.2013 08:0025.02.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП302004Дата и время окончания срока приема заявок Уничтожитель бумагСалават
Дата и время вскрытия заявок
25.02.2013 08:0025.02.2013 08:0025.02.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП302004Дата и время вскрытия заявок Уничтожитель бумагСалават
Подведение итогов не позднее
28.02.2013 21:5928.02.2013 21:5928.02.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП302004Подведение итогов не позднее Уничтожитель бумагСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Уничтожитель бумаг
Начальная цена
1 258 584,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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