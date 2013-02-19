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Номер извещения
ГП302003
Уникальный номер закупки
172/05.02.13/ЗПЭ
Наименование закупки
Поставка средств измерений и картона
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.02.2013 16:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-11-43
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
zakupka@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хатунцев Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка МАНОМЕТРОВ, ТЕРМОМЕТРОВ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.02.2013 08:00 GMT +319.02.2013 08:0019.02.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП302003Дата и время окончания срока приема заявок Поставка МАНОМЕТРОВ, ТЕРМОМЕТРОВСалават
Дата и время вскрытия заявок
19.02.2013 08:0019.02.2013 08:0019.02.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП302003Дата и время вскрытия заявок Поставка МАНОМЕТРОВ, ТЕРМОМЕТРОВСалават
Подведение итогов не позднее
22.02.2013 21:5922.02.2013 21:5922.02.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП302003Подведение итогов не позднее Поставка МАНОМЕТРОВ, ТЕРМОМЕТРОВСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка МАНОМЕТРОВ, ТЕРМОМЕТРОВ
Начальная цена
1 233 346,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка приборов ФР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.02.2013 08:00 GMT +319.02.2013 08:0019.02.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП302003Дата и время окончания срока приема заявок Поставка приборов ФРСалават
Дата и время вскрытия заявок
19.02.2013 08:0019.02.2013 08:0019.02.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП302003Дата и время вскрытия заявок Поставка приборов ФРСалават
Подведение итогов не позднее
22.02.2013 21:5922.02.2013 21:5922.02.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП302003Подведение итогов не позднее Поставка приборов ФРСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка приборов ФР
Начальная цена
680 698,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка сенсоров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.02.2013 08:00 GMT +319.02.2013 08:0019.02.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП302003Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сенсоровСалават
Дата и время вскрытия заявок
19.02.2013 08:0019.02.2013 08:0019.02.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП302003Дата и время вскрытия заявок Поставка сенсоровСалават
Подведение итогов не позднее
22.02.2013 21:5922.02.2013 21:5922.02.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП302003Подведение итогов не позднее Поставка сенсоровСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сенсоров
Начальная цена
598 943,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка картона коробочного
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.02.2013 08:00 GMT +319.02.2013 08:0019.02.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП302003Дата и время окончания срока приема заявок Поставка картона коробочногоСалават
Дата и время вскрытия заявок
19.02.2013 08:0019.02.2013 08:0019.02.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП302003Дата и время вскрытия заявок Поставка картона коробочногоСалават
Подведение итогов не позднее
22.02.2013 21:5922.02.2013 21:5922.02.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП302003Подведение итогов не позднее Поставка картона коробочногоСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка картона коробочного
Начальная цена
1 600 398,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка картона фильтровального технического
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.02.2013 08:00 GMT +319.02.2013 08:0019.02.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП302003Дата и время окончания срока приема заявок Поставка картона фильтровального техническогоСалават
Дата и время вскрытия заявок
19.02.2013 08:0019.02.2013 08:0019.02.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП302003Дата и время вскрытия заявок Поставка картона фильтровального техническогоСалават
Подведение итогов не позднее
22.02.2013 21:5922.02.2013 21:5922.02.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП302003Подведение итогов не позднее Поставка картона фильтровального техническогоСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка картона фильтровального технического
Начальная цена
108 724,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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