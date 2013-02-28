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Номер извещения
31300132723
Уникальный номер закупки
13-2.1-0911
Наименование закупки
016 Открытый запрос предложений к электронной форме на техническое обслуживание систем пожарно-охранной сигнализации, порошкового пожаротушения, контроля доступа, видеонаблюдения и охраны периметра администрации Общества и Оренбургского УИРС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.02.2013 23:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460027, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Донгузская, 60А
Почтовый адрес
460027, Российская Федерация, 56, Оренбург, г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 60А
Контактный телефон
+7 3532 73-43-18
Факс
+7 3532 73-43-99
Адрес электронной почты
opt@gpro.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чеплыгин Сергей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Оренбург
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Техническое обслуживание систем пожарно-охранной сигнализации, порошкового пожаротушения, контроля доступа, видеонаблюдения и охраны периметра администрации Общества и Оренбургского УИРС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.02.2013 12:30 GMT +328.02.2013 12:3028.02.2013 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300132723Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание систем пожарно-охранной сигнализации, порошкового пожаротушения, контроля доступа, видеонаблюдения и охраны периметра администрации Общества и Оренбургского УИРСОренбург
Дата и время вскрытия заявок
28.02.2013 12:3028.02.2013 12:3028.02.2013 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300132723Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание систем пожарно-охранной сигнализации, порошкового пожаротушения, контроля доступа, видеонаблюдения и охраны периметра администрации Общества и Оренбургского УИРСОренбург
Подведение итогов не позднее
06.03.2013 22:5906.03.2013 22:5906.03.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300132723Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание систем пожарно-охранной сигнализации, порошкового пожаротушения, контроля доступа, видеонаблюдения и охраны периметра администрации Общества и Оренбургского УИРСОренбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.03.201306.03.2013 22:5906.03.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300132723Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание систем пожарно-охранной сигнализации, порошкового пожаротушения, контроля доступа, видеонаблюдения и охраны периметра администрации Общества и Оренбургского УИРСОренбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание систем пожарно-охранной сигнализации, порошкового пожаротушения, контроля доступа, видеонаблюдения и охраны периметра администрации Общества и Оренбургского УИРС
Начальная цена
1 161 053,21
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром подземремонт Оренбург
Все закупки и тендеры Газпром подземремонт Оренбург
Адрес местонахождения
460027, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Донгузская, 60А
460027, Российская Федерация, 56, Оренбург, г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 60А
Отсутствуют
32.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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