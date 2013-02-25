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Номер извещения
ГП302002
Уникальный номер закупки
13_2.1_0940
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на выполнение технического обслуживания, ремонта автобусов, микроавтобусов Мерседес» и «Ford», техническое обслуживания, ремонта легковых автомобилей «Мерседес».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.02.2013 11:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+46 343 28 72 18 доб. 8
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Джанашия Елена Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое обслуживание, ремонт автобусов, микроавтобуса Мерседес» и «Ford» (УТТиСТ).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.02.2013 12:00 GMT +325.02.2013 12:0025.02.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП302002Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание, ремонт автобусов, микроавтобуса Мерседес» и «Ford» (УТТиСТ).Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
25.02.2013 12:0025.02.2013 12:0025.02.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП302002Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание, ремонт автобусов, микроавтобуса Мерседес» и «Ford» (УТТиСТ).Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
13.03.2013 21:5913.03.2013 21:5913.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП302002Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание, ремонт автобусов, микроавтобуса Мерседес» и «Ford» (УТТиСТ).Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание, ремонт автобусов, микроавтобуса Мерседес» и «Ford» (УТТиСТ).
Начальная цена
1 475 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей «Мерседес» (УАВР-4).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.02.2013 12:00 GMT +325.02.2013 12:0025.02.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП302002Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей «Мерседес» (УАВР-4).Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
25.02.2013 12:0025.02.2013 12:0025.02.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП302002Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей «Мерседес» (УАВР-4).Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
13.03.2013 21:5913.03.2013 21:5913.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП302002Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей «Мерседес» (УАВР-4).Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей «Мерседес» (УАВР-4).
Начальная цена
944 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей «Мерседес»» (Домбаровское ЛПУ);
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.02.2013 12:00 GMT +325.02.2013 12:0025.02.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП302002Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей «Мерседес»» (Домбаровское ЛПУ); Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
25.02.2013 12:0025.02.2013 12:0025.02.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП302002Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей «Мерседес»» (Домбаровское ЛПУ); Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
13.03.2013 21:5913.03.2013 21:5913.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП302002Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей «Мерседес»» (Домбаровское ЛПУ); Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей «Мерседес»» (Домбаровское ЛПУ);
Начальная цена
236 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей «Мерседес» (Магнитогорское ЛПУ);
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.02.2013 12:00 GMT +325.02.2013 12:0025.02.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП302002Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей «Мерседес» (Магнитогорское ЛПУ); Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
25.02.2013 12:0025.02.2013 12:0025.02.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП302002Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей «Мерседес» (Магнитогорское ЛПУ); Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
13.03.2013 21:5913.03.2013 21:5913.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП302002Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей «Мерседес» (Магнитогорское ЛПУ); Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей «Мерседес» (Магнитогорское ЛПУ);
Начальная цена
472 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей «Мерседес» (Челябинское ЛПУ);
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.02.2013 12:00 GMT +325.02.2013 12:0025.02.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП302002Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей «Мерседес» (Челябинское ЛПУ); Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
25.02.2013 12:0025.02.2013 12:0025.02.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП302002Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей «Мерседес» (Челябинское ЛПУ); Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
13.03.2013 21:5913.03.2013 21:5913.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП302002Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей «Мерседес» (Челябинское ЛПУ); Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей «Мерседес» (Челябинское ЛПУ);
Начальная цена
236 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей «Мерседес» (Бузулукское ЛПУ);
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.02.2013 12:00 GMT +325.02.2013 12:0025.02.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП302002Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей «Мерседес» (Бузулукское ЛПУ); Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
25.02.2013 12:0025.02.2013 12:0025.02.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП302002Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей «Мерседес» (Бузулукское ЛПУ); Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
13.03.2013 21:5913.03.2013 21:5913.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП302002Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей «Мерседес» (Бузулукское ЛПУ); Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей «Мерседес» (Бузулукское ЛПУ);
Начальная цена
236 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей «Мерседес» (УТТиСТ).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.02.2013 12:00 GMT +325.02.2013 12:0025.02.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП302002Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей «Мерседес» (УТТиСТ).Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
25.02.2013 12:0025.02.2013 12:0025.02.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП302002Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей «Мерседес» (УТТиСТ).Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
13.03.2013 21:5913.03.2013 21:5913.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП302002Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей «Мерседес» (УТТиСТ).Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей «Мерседес» (УТТиСТ).
Начальная цена
6 431 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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