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Номер извещения
31300124639
Уникальный номер закупки
13-500
Наименование закупки
012 Открытый запрос предложений в электронной форме на поставку воды бутилированной
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.02.2013 10:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460027, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Донгузская, 60А
Почтовый адрес
460027, Российская Федерация, 56, Оренбург, г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 60А
Контактный телефон
+7 3532 73-43-18
Факс
+7 3532 73-43-99
Адрес электронной почты
opt@gpro.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чеплыгин Сергей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Оренбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бутилированной питьевой воды для работников Оренбургского УИРС филиала ООО «Газпром подземремонт Оренбург»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.02.2013 13:30 GMT +315.02.2013 13:3015.02.2013 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300124639Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бутилированной питьевой воды для работников Оренбургского УИРС филиала ООО «Газпром подземремонт Оренбург»Оренбург
Дата и время вскрытия заявок
15.02.2013 14:0015.02.2013 14:0015.02.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300124639Дата и время вскрытия заявок Поставка бутилированной питьевой воды для работников Оренбургского УИРС филиала ООО «Газпром подземремонт Оренбург»Оренбург
Подведение итогов не позднее
04.03.2013 22:5904.03.2013 22:5904.03.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300124639Подведение итогов не позднее Поставка бутилированной питьевой воды для работников Оренбургского УИРС филиала ООО «Газпром подземремонт Оренбург»Оренбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бутилированной питьевой воды для работников Оренбургского УИРС филиала ООО «Газпром подземремонт Оренбург»
Начальная цена
58 410,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром подземремонт Оренбург
Все закупки и тендеры Газпром подземремонт Оренбург
Адрес местонахождения
460027, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Донгузская, 60А
460027, Российская Федерация, 56, Оренбург, г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 60А
Отсутствуют
41.00.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка бутилированной питьевой воды для работников администрации ООО «Газпром подземремонт Оренбург»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.02.2013 13:30 GMT +315.02.2013 13:3015.02.2013 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300124639Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бутилированной питьевой воды для работников администрации ООО «Газпром подземремонт Оренбург»Оренбург
Дата и время вскрытия заявок
15.02.2013 14:0015.02.2013 14:0015.02.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300124639Дата и время вскрытия заявок Поставка бутилированной питьевой воды для работников администрации ООО «Газпром подземремонт Оренбург»Оренбург
Подведение итогов не позднее
04.03.2013 22:5904.03.2013 22:5904.03.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300124639Подведение итогов не позднее Поставка бутилированной питьевой воды для работников администрации ООО «Газпром подземремонт Оренбург»Оренбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бутилированной питьевой воды для работников администрации ООО «Газпром подземремонт Оренбург»
Начальная цена
58 410,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром подземремонт Оренбург
Все закупки и тендеры Газпром подземремонт Оренбург
Адрес местонахождения
460027, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Донгузская, 60А
460027, Российская Федерация, 56, Оренбург, г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 60А
Отсутствуют
41.00.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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