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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300123221
Уникальный номер закупки
13_6_0087
Наименование закупки
Оказание консультационных услуг в области налогообложения и права для нужд ОАО «Газпром»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.02.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Подготовка документации по контролируемым сделкам ОАО «Газпром» с российскими контрагентами
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.02.2013 12:00 GMT +312.02.2013 12:0012.02.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300123221Дата и время окончания срока приема заявок Подготовка документации по контролируемым сделкам ОАО «Газпром» с российскими контрагентамиМосква
Дата и время вскрытия заявок
13.02.2013 14:0513.02.2013 14:0513.02.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300123221Дата и время вскрытия заявок Подготовка документации по контролируемым сделкам ОАО «Газпром» с российскими контрагентамиМосква
Подведение итогов не позднее
22.02.2013 23:5922.02.2013 23:5922.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300123221Подведение итогов не позднее Подготовка документации по контролируемым сделкам ОАО «Газпром» с российскими контрагентамиМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подготовка документации по контролируемым сделкам ОАО «Газпром» с российскими контрагентами
Начальная цена
17 700 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Подготовка документации по контролируемым сделкам ОАО «Газпром» с компаниями из стран Ближнего Зарубежья (СНГ и Прибалтика)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.02.2013 12:00 GMT +312.02.2013 12:0012.02.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300123221Дата и время окончания срока приема заявок Подготовка документации по контролируемым сделкам ОАО «Газпром» с компаниями из стран Ближнего Зарубежья (СНГ и Прибалтика)Москва
Дата и время вскрытия заявок
13.02.2013 14:0513.02.2013 14:0513.02.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300123221Дата и время вскрытия заявок Подготовка документации по контролируемым сделкам ОАО «Газпром» с компаниями из стран Ближнего Зарубежья (СНГ и Прибалтика)Москва
Подведение итогов не позднее
22.02.2013 23:5922.02.2013 23:5922.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300123221Подведение итогов не позднее Подготовка документации по контролируемым сделкам ОАО «Газпром» с компаниями из стран Ближнего Зарубежья (СНГ и Прибалтика)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подготовка документации по контролируемым сделкам ОАО «Газпром» с компаниями из стран Ближнего Зарубежья (СНГ и Прибалтика)
Начальная цена
17 700 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Подготовка документации по контролируемым сделкам ОАО «Газпром» с компаниями из стран Дальнего Зарубежья (газ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.02.2013 12:00 GMT +312.02.2013 12:0012.02.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300123221Дата и время окончания срока приема заявок Подготовка документации по контролируемым сделкам ОАО «Газпром» с компаниями из стран Дальнего Зарубежья (газ)Москва
Дата и время вскрытия заявок
13.02.2013 14:0513.02.2013 14:0513.02.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300123221Дата и время вскрытия заявок Подготовка документации по контролируемым сделкам ОАО «Газпром» с компаниями из стран Дальнего Зарубежья (газ)Москва
Подведение итогов не позднее
22.02.2013 23:5922.02.2013 23:5922.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300123221Подведение итогов не позднее Подготовка документации по контролируемым сделкам ОАО «Газпром» с компаниями из стран Дальнего Зарубежья (газ)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подготовка документации по контролируемым сделкам ОАО «Газпром» с компаниями из стран Дальнего Зарубежья (газ)
Начальная цена
17 700 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Подготовка документации по контролируемым сделкам ОАО «Газпром» с компаниями из стран Дальнего Зарубежья (жидкие углеводороды и продукты их переработки)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.02.2013 12:00 GMT +312.02.2013 12:0012.02.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300123221Дата и время окончания срока приема заявок Подготовка документации по контролируемым сделкам ОАО «Газпром» с компаниями из стран Дальнего Зарубежья (жидкие углеводороды и продукты их переработки)Москва
Дата и время вскрытия заявок
13.02.2013 14:0513.02.2013 14:0513.02.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300123221Дата и время вскрытия заявок Подготовка документации по контролируемым сделкам ОАО «Газпром» с компаниями из стран Дальнего Зарубежья (жидкие углеводороды и продукты их переработки)Москва
Подведение итогов не позднее
22.02.2013 23:5922.02.2013 23:5922.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300123221Подведение итогов не позднее Подготовка документации по контролируемым сделкам ОАО «Газпром» с компаниями из стран Дальнего Зарубежья (жидкие углеводороды и продукты их переработки)Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.02.201322.02.2013 23:5922.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300123221Подведение итогов не позднее Подготовка документации по контролируемым сделкам ОАО «Газпром» с компаниями из стран Дальнего Зарубежья (жидкие углеводороды и продукты их переработки)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подготовка документации по контролируемым сделкам ОАО «Газпром» с компаниями из стран Дальнего Зарубежья (жидкие углеводороды и продукты их переработки)
Начальная цена
5 900 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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