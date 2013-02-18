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Номер извещения
31300121763
Уникальный номер закупки
13_2.1._1212
Наименование закупки
Поставка расходных материалов для принтеров, плоттеров, МФУ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.02.2013 09:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70
Почтовый адрес
625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70
Контактный телефон
+7 391 290-20-19
Факс
+7 3452 54-09-55
Адрес электронной почты
I.Spiridonova@ggr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Спиридонова Ирина Ивановна
Место рассмотрения предложений
Красноярск
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов для принтеров, плоттеров, МФУ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.02.2013 10:00 GMT +318.02.2013 10:0018.02.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300121763Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для принтеров, плоттеров, МФУ.Красноярск
Дата и время вскрытия заявок
18.02.2013 10:0018.02.2013 10:0018.02.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300121763Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов для принтеров, плоттеров, МФУ.Красноярск
Подведение итогов не позднее
28.02.2013 19:5928.02.2013 19:5928.02.2013 19:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300121763Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для принтеров, плоттеров, МФУ.Красноярск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов для принтеров, плоттеров, МФУ.
Начальная цена
2 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром геологоразведка
Все закупки и тендеры Газпром геологоразведка
Адрес местонахождения
625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70
Отсутствуют
52.48.13
Документация лота
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