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Номер извещения
ГП302001
Уникальный номер закупки
13-500
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на выполнение работ по техническому обслуживанию транспортных средств администрации ООО «Газпром подземремонт Оренбург»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.01.2013 23:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460027, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Донгузская, 60А
Почтовый адрес
460027, Российская Федерация, 56, Оренбург, г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 60А
Контактный телефон
+7 3532 73-43-18
Факс
+7 3532 73-43-99
Адрес электронной почты
opt@gpro.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чеплыгин Сергей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Оренбург
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Выполнение работ по техническому обслуживанию транспортных средств администрации ООО «Газпром подземремонт Оренбург»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.02.2013 12:30 GMT +308.02.2013 12:3008.02.2013 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП302001Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию транспортных средств администрации ООО «Газпром подземремонт Оренбург»Оренбург
Дата и время вскрытия заявок
08.02.2013 12:3008.02.2013 12:3008.02.2013 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП302001Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию транспортных средств администрации ООО «Газпром подземремонт Оренбург»Оренбург
Подведение итогов не позднее
21.02.2013 22:5921.02.2013 22:5921.02.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП302001Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию транспортных средств администрации ООО «Газпром подземремонт Оренбург»Оренбург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому обслуживанию транспортных средств администрации ООО «Газпром подземремонт Оренбург»
Начальная цена
587 386,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром подземремонт Оренбург
Все закупки и тендеры Газпром подземремонт Оренбург
Адрес местонахождения
460027, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Донгузская, 60А
460027, Российская Федерация, 56, Оренбург, г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 60А
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Кол-во: 8
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