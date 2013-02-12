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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300121225
Уникальный номер закупки
13_2.1_0556
Наименование закупки
Техническое обслуживание и текущей ремонт автомобилей марки Шкода, АУДИ, Мерседес
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.02.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Контактный телефон
+7 831 431-15-81
Факс
+7 83173 3-16-95
Адрес электронной почты
O.Telitsina@vtg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Телицына Ольга Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Закупки и тендеры Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей марки Мерседес
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.02.2013 15:00 GMT +312.02.2013 15:0012.02.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300121225Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей марки МерседесНижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
12.02.2013 15:0012.02.2013 15:0012.02.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300121225Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей марки МерседесНижний Новгород
Подведение итогов не позднее
19.03.2013 23:5919.03.2013 23:5919.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300121225Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей марки МерседесНижний Новгород
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей марки Мерседес
Начальная цена
9 440 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
141 600,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Отсутствуют
50.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей марки «ШКОДА Супер Б», Ауди А6
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.02.2013 15:00 GMT +312.02.2013 15:0012.02.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300121225Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей марки «ШКОДА Супер Б», Ауди А6 Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
12.02.2013 15:0012.02.2013 15:0012.02.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300121225Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей марки «ШКОДА Супер Б», Ауди А6 Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
19.03.2013 23:5919.03.2013 23:5919.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300121225Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей марки «ШКОДА Супер Б», Ауди А6 Нижний Новгород
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей марки «ШКОДА Супер Б», Ауди А6
Начальная цена
10 030 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
150 450,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Отсутствуют
50.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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