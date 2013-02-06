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Номер извещения
ГП301003
Уникальный номер закупки
18
Наименование закупки
ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ БУМАГИ ОБЕРТОЧНОЙ ДЛЯ ГАЗОВЫХ ПЛИТ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.01.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400012, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Новодвинская, 16
Почтовый адрес
400012, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Новодвинская, 16
Контактный телефон
+7 8442 54-12-15
Факс
+7 8442 54-12-10
Адрес электронной почты
oaovzga.zakupki@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вержбицкий Артем Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Бумага оберточная марки Е формат 84, плотность 80гр/м2 ТУ 5435-008-18022154-2008
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.02.2013 16:00 GMT +306.02.2013 16:0006.02.2013 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП301003Дата и время окончания срока приема заявок Бумага оберточная марки Е формат 84, плотность 80гр/м2 ТУ 5435-008-18022154-2008
Дата и время вскрытия заявок
06.02.2013 16:3006.02.2013 16:3006.02.2013 16:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП301003Дата и время вскрытия заявок Бумага оберточная марки Е формат 84, плотность 80гр/м2 ТУ 5435-008-18022154-2008
Подведение итогов не позднее
07.02.2013 23:5907.02.2013 23:5907.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП301003Подведение итогов не позднее Бумага оберточная марки Е формат 84, плотность 80гр/м2 ТУ 5435-008-18022154-2008
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бумага оберточная марки Е формат 84, плотность 80гр/м2 ТУ 5435-008-18022154-2008
Начальная цена
350 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Волгогазоаппарат
Все закупки и тендеры АО Волгогазоаппарат
Адрес местонахождения
400012, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Новодвинская, 16
Отсутствуют
21.12
Документация лота
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