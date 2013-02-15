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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300112085
Уникальный номер закупки
12_2_8759
Наименование закупки
Оказание услуг по организации торговли и общественного питания для сотрудников ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.01.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации торговли и общественного питания для сотрудников ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.02.2013 12:00 GMT +315.02.2013 12:0015.02.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300112085Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации торговли и общественного питания для сотрудников ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»Москва
Дата и время вскрытия заявок
18.02.2013 15:0018.02.2013 15:0018.02.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300112085Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации торговли и общественного питания для сотрудников ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»Москва
Подведение итогов не позднее
16.03.2013 23:5916.03.2013 23:5916.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300112085Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации торговли и общественного питания для сотрудников ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации торговли и общественного питания для сотрудников ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Начальная цена
194 670 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2
196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Организация услуг по обеспечению питанием работников ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» при проведении огневых работ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.02.2013 12:00 GMT +315.02.2013 12:0015.02.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300112085Дата и время окончания срока приема заявок Организация услуг по обеспечению питанием работников ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» при проведении огневых работМосква
Дата и время вскрытия заявок
18.02.2013 15:0018.02.2013 15:0018.02.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300112085Дата и время вскрытия заявок Организация услуг по обеспечению питанием работников ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» при проведении огневых работМосква
Подведение итогов не позднее
16.03.2013 23:5916.03.2013 23:5916.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300112085Подведение итогов не позднее Организация услуг по обеспечению питанием работников ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» при проведении огневых работМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Организация услуг по обеспечению питанием работников ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» при проведении огневых работ
Начальная цена
5 720 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2
196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Организация услуг по обеспечению питанием работников ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», занятых на вредных работах
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.02.2013 12:00 GMT +315.02.2013 12:0015.02.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300112085Дата и время окончания срока приема заявок Организация услуг по обеспечению питанием работников ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», занятых на вредных работахМосква
Дата и время вскрытия заявок
18.02.2013 15:0018.02.2013 15:0018.02.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300112085Дата и время вскрытия заявок Организация услуг по обеспечению питанием работников ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», занятых на вредных работахМосква
Подведение итогов не позднее
16.03.2013 23:5916.03.2013 23:5916.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300112085Подведение итогов не позднее Организация услуг по обеспечению питанием работников ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», занятых на вредных работахМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Организация услуг по обеспечению питанием работников ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», занятых на вредных работах
Начальная цена
600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2
196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Организация услуг по обеспечению питанием на базе отдыха «Голубой Факел» работников ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», отдыхающих по путевкам
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.02.2013 12:00 GMT +315.02.2013 12:0015.02.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300112085Дата и время окончания срока приема заявок Организация услуг по обеспечению питанием на базе отдыха «Голубой Факел» работников ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», отдыхающих по путевкамМосква
Дата и время вскрытия заявок
18.02.2013 15:0018.02.2013 15:0018.02.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300112085Дата и время вскрытия заявок Организация услуг по обеспечению питанием на базе отдыха «Голубой Факел» работников ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», отдыхающих по путевкамМосква
Подведение итогов не позднее
16.03.2013 23:5916.03.2013 23:5916.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300112085Подведение итогов не позднее Организация услуг по обеспечению питанием на базе отдыха «Голубой Факел» работников ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», отдыхающих по путевкамМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Организация услуг по обеспечению питанием на базе отдыха «Голубой Факел» работников ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», отдыхающих по путевкам
Начальная цена
8 200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2
196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Оказание услуг по организации питания делегаций, семинаров и гостей ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.02.2013 12:00 GMT +315.02.2013 12:0015.02.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300112085Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации питания делегаций, семинаров и гостей ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»Москва
Дата и время вскрытия заявок
18.02.2013 15:0018.02.2013 15:0018.02.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300112085Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации питания делегаций, семинаров и гостей ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»Москва
Подведение итогов не позднее
16.03.2013 23:5916.03.2013 23:5916.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300112085Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации питания делегаций, семинаров и гостей ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации питания делегаций, семинаров и гостей ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Начальная цена
5 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2
196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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