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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300103045
Уникальный номер закупки
12_2_9113
Наименование закупки
Выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.01.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лот 1. Автомобили Тойота, Лексус, Ниссан
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2013 12:00 GMT +318.01.2013 12:0018.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300103045Дата и время окончания срока приема заявок Лот 1. Автомобили Тойота, Лексус, НиссанМосква
Дата и время вскрытия заявок
31.01.2013 15:3031.01.2013 15:3031.01.2013 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300103045Дата и время вскрытия заявок Лот 1. Автомобили Тойота, Лексус, НиссанМосква
Подведение итогов не позднее
15.02.2013 23:5915.02.2013 23:5915.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300103045Подведение итогов не позднее Лот 1. Автомобили Тойота, Лексус, НиссанМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 1. Автомобили Тойота, Лексус, Ниссан
Начальная цена
11 800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Отсутствуют
50.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот 2. Автомобили Мерседес-Бенц, Крайслер, Джип
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2013 12:00 GMT +318.01.2013 12:0018.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300103045Дата и время окончания срока приема заявок Лот 2. Автомобили Мерседес-Бенц, Крайслер, ДжипМосква
Дата и время вскрытия заявок
31.01.2013 15:3031.01.2013 15:3031.01.2013 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300103045Дата и время вскрытия заявок Лот 2. Автомобили Мерседес-Бенц, Крайслер, ДжипМосква
Подведение итогов не позднее
15.02.2013 23:5915.02.2013 23:5915.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300103045Подведение итогов не позднее Лот 2. Автомобили Мерседес-Бенц, Крайслер, ДжипМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 2. Автомобили Мерседес-Бенц, Крайслер, Джип
Начальная цена
12 439 560,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Отсутствуют
50.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот 3. Автомобили Ниссан, БМВ, Фольксваген, Мерседес-Бенц, Шевролет, Лэнд Ровер.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2013 12:00 GMT +318.01.2013 12:0018.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300103045Дата и время окончания срока приема заявок Лот 3. Автомобили Ниссан, БМВ, Фольксваген, Мерседес-Бенц, Шевролет, Лэнд Ровер. Москва
Дата и время вскрытия заявок
31.01.2013 15:3031.01.2013 15:3031.01.2013 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300103045Дата и время вскрытия заявок Лот 3. Автомобили Ниссан, БМВ, Фольксваген, Мерседес-Бенц, Шевролет, Лэнд Ровер. Москва
Подведение итогов не позднее
15.02.2013 23:5915.02.2013 23:5915.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300103045Подведение итогов не позднее Лот 3. Автомобили Ниссан, БМВ, Фольксваген, Мерседес-Бенц, Шевролет, Лэнд Ровер. Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 3. Автомобили Ниссан, БМВ, Фольксваген, Мерседес-Бенц, Шевролет, Лэнд Ровер.
Начальная цена
5 900 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Отсутствуют
50.20
Документация лота
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