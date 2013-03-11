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Номер извещения
31300103051
Уникальный номер закупки
12_2_8979
Наименование закупки
Оказание автотранспортных услуг сторонними организациями для администрации и филиалов ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.02.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Лот 1 Автотранспортные услуги сторонних организаций для Администрации г. Москва.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2013 12:00 GMT +311.03.2013 12:0011.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300103051Дата и время окончания срока приема заявок Лот 1 Автотранспортные услуги сторонних организаций для Администрации г. Москва. Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.03.2013 14:0512.03.2013 14:0512.03.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300103051Дата и время вскрытия заявок Лот 1 Автотранспортные услуги сторонних организаций для Администрации г. Москва. Москва
Подведение итогов не позднее
29.03.2013 23:5929.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300103051Подведение итогов не позднее Лот 1 Автотранспортные услуги сторонних организаций для Администрации г. Москва. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 1 Автотранспортные услуги сторонних организаций для Администрации г. Москва.
Начальная цена
3 422 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
60.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот 2 Автотранспортные услуги сторонних организаций для филиалов Общества г. Краснодар.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2013 12:00 GMT +311.03.2013 12:0011.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300103051Дата и время окончания срока приема заявок Лот 2 Автотранспортные услуги сторонних организаций для филиалов Общества г. Краснодар.Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.03.2013 14:0512.03.2013 14:0512.03.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300103051Дата и время вскрытия заявок Лот 2 Автотранспортные услуги сторонних организаций для филиалов Общества г. Краснодар.Москва
Подведение итогов не позднее
29.03.2013 23:5929.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300103051Подведение итогов не позднее Лот 2 Автотранспортные услуги сторонних организаций для филиалов Общества г. Краснодар.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 2 Автотранспортные услуги сторонних организаций для филиалов Общества г. Краснодар.
Начальная цена
45 654 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
60.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот 3 Автотранспортные услуги сторонних организаций для Березанского ЛПУМГ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2013 12:00 GMT +311.03.2013 12:0011.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300103051Дата и время окончания срока приема заявок Лот 3 Автотранспортные услуги сторонних организаций для Березанского ЛПУМГ.Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.03.2013 14:0512.03.2013 14:0512.03.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300103051Дата и время вскрытия заявок Лот 3 Автотранспортные услуги сторонних организаций для Березанского ЛПУМГ.Москва
Подведение итогов не позднее
29.03.2013 23:5929.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300103051Подведение итогов не позднее Лот 3 Автотранспортные услуги сторонних организаций для Березанского ЛПУМГ.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 3 Автотранспортные услуги сторонних организаций для Березанского ЛПУМГ.
Начальная цена
49 453 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
60.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот 4 Автотранспортные услуги сторонних организаций для Майкопского ЛПУМГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2013 12:00 GMT +311.03.2013 12:0011.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300103051Дата и время окончания срока приема заявок Лот 4 Автотранспортные услуги сторонних организаций для Майкопского ЛПУМГМосква
Дата и время вскрытия заявок
12.03.2013 14:0512.03.2013 14:0512.03.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300103051Дата и время вскрытия заявок Лот 4 Автотранспортные услуги сторонних организаций для Майкопского ЛПУМГМосква
Подведение итогов не позднее
29.03.2013 23:5929.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300103051Подведение итогов не позднее Лот 4 Автотранспортные услуги сторонних организаций для Майкопского ЛПУМГМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 4 Автотранспортные услуги сторонних организаций для Майкопского ЛПУМГ
Начальная цена
11 918 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
60.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот 5 Автотранспортные услуги сторонних организаций для Краснодарского УТС.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2013 12:00 GMT +311.03.2013 12:0011.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300103051Дата и время окончания срока приема заявок Лот 5 Автотранспортные услуги сторонних организаций для Краснодарского УТС.Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.03.2013 14:0512.03.2013 14:0512.03.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300103051Дата и время вскрытия заявок Лот 5 Автотранспортные услуги сторонних организаций для Краснодарского УТС.Москва
Подведение итогов не позднее
29.03.2013 23:5929.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300103051Подведение итогов не позднее Лот 5 Автотранспортные услуги сторонних организаций для Краснодарского УТС.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 5 Автотранспортные услуги сторонних организаций для Краснодарского УТС.
Начальная цена
39 530 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
60.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот 6 Автотранспортные услуги сторонних организаций для Кущевского ЛПУМГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2013 12:00 GMT +311.03.2013 12:0011.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300103051Дата и время окончания срока приема заявок Лот 6 Автотранспортные услуги сторонних организаций для Кущевского ЛПУМГМосква
Дата и время вскрытия заявок
12.03.2013 14:0512.03.2013 14:0512.03.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300103051Дата и время вскрытия заявок Лот 6 Автотранспортные услуги сторонних организаций для Кущевского ЛПУМГМосква
Подведение итогов не позднее
29.03.2013 23:5929.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300103051Подведение итогов не позднее Лот 6 Автотранспортные услуги сторонних организаций для Кущевского ЛПУМГМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 6 Автотранспортные услуги сторонних организаций для Кущевского ЛПУМГ
Начальная цена
4 484 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
60.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот 7 Автотранспортные услуги сторонних организаций для Яблоновского УАВР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2013 12:00 GMT +311.03.2013 12:0011.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300103051Дата и время окончания срока приема заявок Лот 7 Автотранспортные услуги сторонних организаций для Яблоновского УАВРМосква
Дата и время вскрытия заявок
12.03.2013 14:0512.03.2013 14:0512.03.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300103051Дата и время вскрытия заявок Лот 7 Автотранспортные услуги сторонних организаций для Яблоновского УАВРМосква
Подведение итогов не позднее
29.03.2013 23:5929.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300103051Подведение итогов не позднее Лот 7 Автотранспортные услуги сторонних организаций для Яблоновского УАВРМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 7 Автотранспортные услуги сторонних организаций для Яблоновского УАВР
Начальная цена
1 888 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
60.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот 8 Автотранспортные услуги сторонних организаций для филиала ПТУ по РНТО
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2013 12:00 GMT +311.03.2013 12:0011.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300103051Дата и время окончания срока приема заявок Лот 8 Автотранспортные услуги сторонних организаций для филиала ПТУ по РНТОМосква
Дата и время вскрытия заявок
12.03.2013 14:0512.03.2013 14:0512.03.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300103051Дата и время вскрытия заявок Лот 8 Автотранспортные услуги сторонних организаций для филиала ПТУ по РНТОМосква
Подведение итогов не позднее
29.03.2013 23:5929.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300103051Подведение итогов не позднее Лот 8 Автотранспортные услуги сторонних организаций для филиала ПТУ по РНТОМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 8 Автотранспортные услуги сторонних организаций для филиала ПТУ по РНТО
Начальная цена
1 652 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
60.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот 9 Автотранспортные услуги сторонних организаций для Краснодарского ЛПУМГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2013 12:00 GMT +311.03.2013 12:0011.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300103051Дата и время окончания срока приема заявок Лот 9 Автотранспортные услуги сторонних организаций для Краснодарского ЛПУМГМосква
Дата и время вскрытия заявок
12.03.2013 14:0512.03.2013 14:0512.03.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300103051Дата и время вскрытия заявок Лот 9 Автотранспортные услуги сторонних организаций для Краснодарского ЛПУМГМосква
Подведение итогов не позднее
29.03.2013 23:5929.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300103051Подведение итогов не позднее Лот 9 Автотранспортные услуги сторонних организаций для Краснодарского ЛПУМГМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 9 Автотранспортные услуги сторонних организаций для Краснодарского ЛПУМГ
Начальная цена
3 540 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
60.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот 10 Автотранспортные услуги сторонних организаций для администрации (г. Сочи)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2013 12:00 GMT +311.03.2013 12:0011.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300103051Дата и время окончания срока приема заявок Лот 10 Автотранспортные услуги сторонних организаций для администрации (г. Сочи)Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.03.2013 14:0512.03.2013 14:0512.03.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300103051Дата и время вскрытия заявок Лот 10 Автотранспортные услуги сторонних организаций для администрации (г. Сочи)Москва
Подведение итогов не позднее
29.03.2013 23:5929.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300103051Подведение итогов не позднее Лот 10 Автотранспортные услуги сторонних организаций для администрации (г. Сочи)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 10 Автотранспортные услуги сторонних организаций для администрации (г. Сочи)
Начальная цена
2 360 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
60.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот 11 Автотранспортные услуги сторонних организаций для Анапского ЛПУМГ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2013 12:00 GMT +311.03.2013 12:0011.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300103051Дата и время окончания срока приема заявок Лот 11 Автотранспортные услуги сторонних организаций для Анапского ЛПУМГ.Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.03.2013 14:0512.03.2013 14:0512.03.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300103051Дата и время вскрытия заявок Лот 11 Автотранспортные услуги сторонних организаций для Анапского ЛПУМГ.Москва
Подведение итогов не позднее
29.03.2013 23:5929.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300103051Подведение итогов не позднее Лот 11 Автотранспортные услуги сторонних организаций для Анапского ЛПУМГ.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 11 Автотранспортные услуги сторонних организаций для Анапского ЛПУМГ.
Начальная цена
11 800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
60.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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