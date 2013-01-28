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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300098195
Уникальный номер закупки
12-2-8840
Наименование закупки
Оказание услуг по организации грузоперевозок буксирами с аппарельными баржами, самоходными трюмными судами и плавсоставами, транспортное обслуживание служебно-разъездными, грузовыми судами и плавкранами, оказание транспортно-экспедиционных услуг, связанных с перевозкой нефтепродуктов внутренним водным транспортом для нужд ООО " Газпром трансгаз Югорск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.01.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Лот: 1 Организация грузоперевозок буксирами с аппарельными баржами, самоходными трюмными судами и плавсоставами для перевозки сухогрузов грузоподъемностью не менее 200 тонн.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.01.2013 12:00 GMT +328.01.2013 12:0028.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300098195Дата и время окончания срока приема заявок Лот: 1 Организация грузоперевозок буксирами с аппарельными баржами, самоходными трюмными судами и плавсоставами для перевозки сухогрузов грузоподъемностью не менее 200 тонн. Москва
Дата и время вскрытия заявок
29.01.2013 16:0029.01.2013 16:0029.01.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300098195Дата и время вскрытия заявок Лот: 1 Организация грузоперевозок буксирами с аппарельными баржами, самоходными трюмными судами и плавсоставами для перевозки сухогрузов грузоподъемностью не менее 200 тонн. Москва
Подведение итогов не позднее
22.02.2013 23:5922.02.2013 23:5922.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300098195Подведение итогов не позднее Лот: 1 Организация грузоперевозок буксирами с аппарельными баржами, самоходными трюмными судами и плавсоставами для перевозки сухогрузов грузоподъемностью не менее 200 тонн. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.02.201322.02.2013 23:5922.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300098195Подведение итогов не позднее Лот: 1 Организация грузоперевозок буксирами с аппарельными баржами, самоходными трюмными судами и плавсоставами для перевозки сухогрузов грузоподъемностью не менее 200 тонн. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот: 1 Организация грузоперевозок буксирами с аппарельными баржами, самоходными трюмными судами и плавсоставами для перевозки сухогрузов грузоподъемностью не менее 200 тонн.
Начальная цена
49 871 598,16
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Отсутствуют
61.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот: 2 Транспортное обслуживание служебно-разъездными, грузовыми судами и плавкранами.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.01.2013 12:00 GMT +328.01.2013 12:0028.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300098195Дата и время окончания срока приема заявок Лот: 2 Транспортное обслуживание служебно-разъездными, грузовыми судами и плавкранами. Москва
Дата и время вскрытия заявок
29.01.2013 16:0029.01.2013 16:0029.01.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300098195Дата и время вскрытия заявок Лот: 2 Транспортное обслуживание служебно-разъездными, грузовыми судами и плавкранами. Москва
Подведение итогов не позднее
22.02.2013 23:5922.02.2013 23:5922.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300098195Подведение итогов не позднее Лот: 2 Транспортное обслуживание служебно-разъездными, грузовыми судами и плавкранами. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот: 2 Транспортное обслуживание служебно-разъездными, грузовыми судами и плавкранами.
Начальная цена
270 262 006,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Отсутствуют
61.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот: 3 Оказание транспортно-экспедиционных услуг, связанных с перевозкой нефтепродуктов внутренним водным транспортом.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.01.2013 12:00 GMT +328.01.2013 12:0028.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300098195Дата и время окончания срока приема заявок Лот: 3 Оказание транспортно-экспедиционных услуг, связанных с перевозкой нефтепродуктов внутренним водным транспортом.Москва
Дата и время вскрытия заявок
29.01.2013 16:0029.01.2013 16:0029.01.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300098195Дата и время вскрытия заявок Лот: 3 Оказание транспортно-экспедиционных услуг, связанных с перевозкой нефтепродуктов внутренним водным транспортом.Москва
Подведение итогов не позднее
22.02.2013 23:5922.02.2013 23:5922.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300098195Подведение итогов не позднее Лот: 3 Оказание транспортно-экспедиционных услуг, связанных с перевозкой нефтепродуктов внутренним водным транспортом.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот: 3 Оказание транспортно-экспедиционных услуг, связанных с перевозкой нефтепродуктов внутренним водным транспортом.
Начальная цена
25 322 922,15
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Отсутствуют
61.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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