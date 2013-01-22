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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300098197
Уникальный номер закупки
12-2-8803
Наименование закупки
Выполнение воздушных перевозок и авиационных услуг для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.01.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Лот1:Выполнение воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов, с использованием воздушных судов Як-40 для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.01.2013 12:00 GMT +322.01.2013 12:0022.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300098197Дата и время окончания срока приема заявок Лот1:Выполнение воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов, с использованием воздушных судов Як-40 для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» Москва
Дата и время вскрытия заявок
23.01.2013 14:1023.01.2013 14:1023.01.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300098197Дата и время вскрытия заявок Лот1:Выполнение воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов, с использованием воздушных судов Як-40 для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» Москва
Подведение итогов не позднее
08.02.2013 23:5908.02.2013 23:5908.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300098197Подведение итогов не позднее Лот1:Выполнение воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов, с использованием воздушных судов Як-40 для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот1:Выполнение воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов, с использованием воздушных судов Як-40 для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Начальная цена
30 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
62.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот2:Выполнение воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов, с использованием воздушных судов Як-42 для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.01.2013 12:00 GMT +322.01.2013 12:0022.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300098197Дата и время окончания срока приема заявок Лот2:Выполнение воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов, с использованием воздушных судов Як-42 для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»Москва
Дата и время вскрытия заявок
23.01.2013 14:1023.01.2013 14:1023.01.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300098197Дата и время вскрытия заявок Лот2:Выполнение воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов, с использованием воздушных судов Як-42 для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»Москва
Подведение итогов не позднее
08.02.2013 23:5908.02.2013 23:5908.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300098197Подведение итогов не позднее Лот2:Выполнение воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов, с использованием воздушных судов Як-42 для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот2:Выполнение воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов, с использованием воздушных судов Як-42 для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Начальная цена
30 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
62.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот3:Выполнение авиационных услуг, с использованием вертолетов Ка-26, Ка-226, Ми-8 на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.01.2013 12:00 GMT +322.01.2013 12:0022.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300098197Дата и время окончания срока приема заявок Лот3:Выполнение авиационных услуг, с использованием вертолетов Ка-26, Ка-226, Ми-8 на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта»Москва
Дата и время вскрытия заявок
23.01.2013 14:1023.01.2013 14:1023.01.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300098197Дата и время вскрытия заявок Лот3:Выполнение авиационных услуг, с использованием вертолетов Ка-26, Ка-226, Ми-8 на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта»Москва
Подведение итогов не позднее
08.02.2013 23:5908.02.2013 23:5908.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300098197Подведение итогов не позднее Лот3:Выполнение авиационных услуг, с использованием вертолетов Ка-26, Ка-226, Ми-8 на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот3:Выполнение авиационных услуг, с использованием вертолетов Ка-26, Ка-226, Ми-8 на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Начальная цена
29 990 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
62.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот4:Выполнение авиационных услуг, с использованием вертолетов Ми-8, Ми-8АМТ, Ми-171, ЕС-135 на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.01.2013 12:00 GMT +322.01.2013 12:0022.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300098197Дата и время окончания срока приема заявок Лот4:Выполнение авиационных услуг, с использованием вертолетов Ми-8, Ми-8АМТ, Ми-171, ЕС-135 на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта»Москва
Дата и время вскрытия заявок
23.01.2013 14:1023.01.2013 14:1023.01.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300098197Дата и время вскрытия заявок Лот4:Выполнение авиационных услуг, с использованием вертолетов Ми-8, Ми-8АМТ, Ми-171, ЕС-135 на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта»Москва
Подведение итогов не позднее
08.02.2013 23:5908.02.2013 23:5908.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300098197Подведение итогов не позднее Лот4:Выполнение авиационных услуг, с использованием вертолетов Ми-8, Ми-8АМТ, Ми-171, ЕС-135 на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот4:Выполнение авиационных услуг, с использованием вертолетов Ми-8, Ми-8АМТ, Ми-171, ЕС-135 на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Начальная цена
860 520 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
62.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот5:Выполнение авиационных услуг, с использованием вертолетов Ми-8 на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.01.2013 12:00 GMT +322.01.2013 12:0022.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300098197Дата и время окончания срока приема заявок Лот5:Выполнение авиационных услуг, с использованием вертолетов Ми-8 на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта»Москва
Дата и время вскрытия заявок
23.01.2013 14:1023.01.2013 14:1023.01.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300098197Дата и время вскрытия заявок Лот5:Выполнение авиационных услуг, с использованием вертолетов Ми-8 на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта»Москва
Подведение итогов не позднее
08.02.2013 23:5908.02.2013 23:5908.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300098197Подведение итогов не позднее Лот5:Выполнение авиационных услуг, с использованием вертолетов Ми-8 на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот5:Выполнение авиационных услуг, с использованием вертолетов Ми-8 на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Начальная цена
280 590 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
62.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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