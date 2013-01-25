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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31200090267
Уникальный номер закупки
12_2_9171
Наименование закупки
Оказание авиационных услуг для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.01.2013 13:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-50-42
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Месропов Андрей Леванович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лот 1. Выполнение авиационных работ воздушными суднами Ми-2, Ми-8, Ми-8 ПС (или аналогов)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.01.2013 12:00 GMT +325.01.2013 12:0025.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200090267Дата и время окончания срока приема заявок Лот 1. Выполнение авиационных работ воздушными суднами Ми-2, Ми-8, Ми-8 ПС (или аналогов)Москва
Дата и время вскрытия заявок
28.01.2013 14:0528.01.2013 14:0528.01.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200090267Дата и время вскрытия заявок Лот 1. Выполнение авиационных работ воздушными суднами Ми-2, Ми-8, Ми-8 ПС (или аналогов)Москва
Подведение итогов не позднее
31.05.2013 23:5931.05.2013 23:5931.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200090267Подведение итогов не позднее Лот 1. Выполнение авиационных работ воздушными суднами Ми-2, Ми-8, Ми-8 ПС (или аналогов)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 1. Выполнение авиационных работ воздушными суднами Ми-2, Ми-8, Ми-8 ПС (или аналогов)
Начальная цена
163 158 401,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Казань»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»
Адрес местонахождения
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Отсутствуют
62.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот 2. . Выполнение авиационных перевозок воздушными суднами Як 40, Як-42. (или аналогов)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.01.2013 12:00 GMT +325.01.2013 12:0025.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200090267Дата и время окончания срока приема заявок Лот 2. . Выполнение авиационных перевозок воздушными суднами Як 40, Як-42. (или аналогов)Москва
Дата и время вскрытия заявок
28.01.2013 14:0528.01.2013 14:0528.01.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200090267Дата и время вскрытия заявок Лот 2. . Выполнение авиационных перевозок воздушными суднами Як 40, Як-42. (или аналогов)Москва
Подведение итогов не позднее
31.05.2013 23:5931.05.2013 23:5931.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200090267Подведение итогов не позднее Лот 2. . Выполнение авиационных перевозок воздушными суднами Як 40, Як-42. (или аналогов)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 2. . Выполнение авиационных перевозок воздушными суднами Як 40, Як-42. (или аналогов)
Начальная цена
13 667 173,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Казань»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»
Адрес местонахождения
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Отсутствуют
62.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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