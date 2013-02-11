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Номер извещения
31200090264
Уникальный номер закупки
12_2_8815
Наименование закупки
Капитальный ремонт для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.01.2013 11:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-50-42
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Месропов Андрей Леванович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Лот № 1. «Капитальный ремонт трубоукладчиков импортного производства и прочей спецтехники»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.02.2013 12:00 GMT +311.02.2013 12:0011.02.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200090264Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1. «Капитальный ремонт трубоукладчиков импортного производства и прочей спецтехники» Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.02.2013 14:1012.02.2013 14:1012.02.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200090264Дата и время вскрытия заявок Лот № 1. «Капитальный ремонт трубоукладчиков импортного производства и прочей спецтехники» Москва
Подведение итогов не позднее
25.03.2013 22:5925.03.2013 22:5925.03.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200090264Подведение итогов не позднее Лот № 1. «Капитальный ремонт трубоукладчиков импортного производства и прочей спецтехники» Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 1. «Капитальный ремонт трубоукладчиков импортного производства и прочей спецтехники»
Начальная цена
19 600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
50.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот № 2 Капитальный ремонт импортной строительно-дорожной техники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.02.2013 12:00 GMT +311.02.2013 12:0011.02.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200090264Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 2 Капитальный ремонт импортной строительно-дорожной техникиМосква
Дата и время вскрытия заявок
12.02.2013 14:1012.02.2013 14:1012.02.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200090264Дата и время вскрытия заявок Лот № 2 Капитальный ремонт импортной строительно-дорожной техникиМосква
Подведение итогов не позднее
25.03.2013 22:5925.03.2013 22:5925.03.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200090264Подведение итогов не позднее Лот № 2 Капитальный ремонт импортной строительно-дорожной техникиМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 2 Капитальный ремонт импортной строительно-дорожной техники
Начальная цена
19 600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот № 3. «Капитальный ремонт экскаваторов импортного производства и прочей спецтехники»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.02.2013 12:00 GMT +311.02.2013 12:0011.02.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200090264Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 3. «Капитальный ремонт экскаваторов импортного производства и прочей спецтехники»Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.02.2013 14:1012.02.2013 14:1012.02.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200090264Дата и время вскрытия заявок Лот № 3. «Капитальный ремонт экскаваторов импортного производства и прочей спецтехники»Москва
Подведение итогов не позднее
25.03.2013 22:5925.03.2013 22:5925.03.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200090264Подведение итогов не позднее Лот № 3. «Капитальный ремонт экскаваторов импортного производства и прочей спецтехники»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 3. «Капитальный ремонт экскаваторов импортного производства и прочей спецтехники»
Начальная цена
18 030 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот № 4. «Капитальный ремонт автомобилей и автотракторной техники, их узлов и агрегатов»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.02.2013 12:00 GMT +311.02.2013 12:0011.02.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200090264Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 4. «Капитальный ремонт автомобилей и автотракторной техники, их узлов и агрегатов»Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.02.2013 14:1012.02.2013 14:1012.02.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200090264Дата и время вскрытия заявок Лот № 4. «Капитальный ремонт автомобилей и автотракторной техники, их узлов и агрегатов»Москва
Подведение итогов не позднее
25.03.2013 22:5925.03.2013 22:5925.03.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200090264Подведение итогов не позднее Лот № 4. «Капитальный ремонт автомобилей и автотракторной техники, их узлов и агрегатов»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 4. «Капитальный ремонт автомобилей и автотракторной техники, их узлов и агрегатов»
Начальная цена
15 580 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот № 5. «Капитальный ремонт самоходных грузоподъемных механизмов отечественного производства»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.02.2013 12:00 GMT +311.02.2013 12:0011.02.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200090264Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 5. «Капитальный ремонт самоходных грузоподъемных механизмов отечественного производства»Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.02.2013 14:1012.02.2013 14:1012.02.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200090264Дата и время вскрытия заявок Лот № 5. «Капитальный ремонт самоходных грузоподъемных механизмов отечественного производства»Москва
Подведение итогов не позднее
25.03.2013 22:5925.03.2013 22:5925.03.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200090264Подведение итогов не позднее Лот № 5. «Капитальный ремонт самоходных грузоподъемных механизмов отечественного производства»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 5. «Капитальный ремонт самоходных грузоподъемных механизмов отечественного производства»
Начальная цена
8 020 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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