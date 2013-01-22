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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31200090398
Уникальный номер закупки
12-2-8249
Наименование закупки
Оказание транспортных услуг автомобильной и дорожно-строительной техникой на Бованенковском НГКМ и Харасавейском ГКМ для нужд ООО «Газпром добыча Надым»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.01.2013 18:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-50-42
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Месропов Андрей Леванович
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам сухопутным транспортом
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Лот № 1. Оказание транспортных услуг автомобильной техникой на Бованенковском НГКМ для нужд ЯГПУ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.01.2013 12:00 GMT +322.01.2013 12:0022.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200090398Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1. Оказание транспортных услуг автомобильной техникой на Бованенковском НГКМ для нужд ЯГПУМосква
Дата и время вскрытия заявок
23.01.2013 14:0523.01.2013 14:0523.01.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200090398Дата и время вскрытия заявок Лот № 1. Оказание транспортных услуг автомобильной техникой на Бованенковском НГКМ для нужд ЯГПУМосква
Подведение итогов не позднее
18.02.2013 23:5918.02.2013 23:5918.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200090398Подведение итогов не позднее Лот № 1. Оказание транспортных услуг автомобильной техникой на Бованенковском НГКМ для нужд ЯГПУМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 1. Оказание транспортных услуг автомобильной техникой на Бованенковском НГКМ для нужд ЯГПУ
Начальная цена
42 035 794,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Отсутствуют
60.21
Документация лота
Лот № 2. Оказание транспортных услуг автомобильной и дорожно-строительной техникой на Бованенковском НГКМ и Харасавейском ГКМ для нужд УЯЭГ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.01.2013 12:00 GMT +322.01.2013 12:0022.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200090398Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 2. Оказание транспортных услуг автомобильной и дорожно-строительной техникой на Бованенковском НГКМ и Харасавейском ГКМ для нужд УЯЭГ.Москва
Дата и время вскрытия заявок
23.01.2013 14:0523.01.2013 14:0523.01.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200090398Дата и время вскрытия заявок Лот № 2. Оказание транспортных услуг автомобильной и дорожно-строительной техникой на Бованенковском НГКМ и Харасавейском ГКМ для нужд УЯЭГ.Москва
Подведение итогов не позднее
18.02.2013 23:5918.02.2013 23:5918.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200090398Подведение итогов не позднее Лот № 2. Оказание транспортных услуг автомобильной и дорожно-строительной техникой на Бованенковском НГКМ и Харасавейском ГКМ для нужд УЯЭГ.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 2. Оказание транспортных услуг автомобильной и дорожно-строительной техникой на Бованенковском НГКМ и Харасавейском ГКМ для нужд УЯЭГ.
Начальная цена
57 265 501,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Отсутствуют
60.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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