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Номер извещения
31200090262
Уникальный номер закупки
12_2_8362
Наименование закупки
Выполнение технического обслуживания и текущего ремонта импортной и отечественной автотракторной техники для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.12.2012 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-50-42
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
s.lomonosov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Месропов Андрей Леванович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение технического обслуживания и текущего ремонта импортной и отечественной автотракторной техники для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2013 12:00 GMT +318.01.2013 12:0018.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200090262Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение технического обслуживания и текущего ремонта импортной и отечественной автотракторной техники для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»Москва
Дата и время вскрытия заявок
21.01.2013 14:4021.01.2013 14:4021.01.2013 14:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200090262Дата и время вскрытия заявок Выполнение технического обслуживания и текущего ремонта импортной и отечественной автотракторной техники для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»Москва
Подведение итогов не позднее
01.02.2013 23:5901.02.2013 23:5901.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200090262Подведение итогов не позднее Выполнение технического обслуживания и текущего ремонта импортной и отечественной автотракторной техники для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение технического обслуживания и текущего ремонта импортной и отечественной автотракторной техники для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»
Начальная цена
51 400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Отсутствуют
50.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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