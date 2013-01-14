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Номер извещения
31200090243
Уникальный номер закупки
12-6-0189,12-6-0190,12-6-0188
Наименование закупки
Оказание услуг по организации экспозиционного участия ОАО «Газпром» в отечественных и зарубежных тематических мероприятиях (выставках) в 2013 году для нужд ОАО «Газпром»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.12.2012 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Оказание услуг по организации экспозиционного участия ОАО «Газпром» в отечественных и зарубежных тематических мероприятиях, на которых предусмотрено размещение Корпоративных экспозиций («ТЭК России в XXI», OTC 2013, MIOGE 2013, EXPOGAZ 2013)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.01.2013 12:00 GMT +314.01.2013 12:0014.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200090243Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации экспозиционного участия ОАО «Газпром» в отечественных и зарубежных тематических мероприятиях, на которых предусмотрено размещение Корпоративных экспозиций («ТЭК России в XXI», OTC 2013, MIOGE 2013, EXPOGAZ 2013)Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2013 14:2015.01.2013 14:2015.01.2013 14:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200090243Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации экспозиционного участия ОАО «Газпром» в отечественных и зарубежных тематических мероприятиях, на которых предусмотрено размещение Корпоративных экспозиций («ТЭК России в XXI», OTC 2013, MIOGE 2013, EXPOGAZ 2013)Москва
Подведение итогов не позднее
22.02.2013 23:5922.02.2013 23:5922.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200090243Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации экспозиционного участия ОАО «Газпром» в отечественных и зарубежных тематических мероприятиях, на которых предусмотрено размещение Корпоративных экспозиций («ТЭК России в XXI», OTC 2013, MIOGE 2013, EXPOGAZ 2013)Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.02.201322.02.2013 23:5922.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200090243Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации экспозиционного участия ОАО «Газпром» в отечественных и зарубежных тематических мероприятиях, на которых предусмотрено размещение Корпоративных экспозиций («ТЭК России в XXI», OTC 2013, MIOGE 2013, EXPOGAZ 2013)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации экспозиционного участия ОАО «Газпром» в отечественных и зарубежных тематических мероприятиях, на которых предусмотрено размещение Корпоративных экспозиций («ТЭК России в XXI», OTC 2013, MIOGE 2013, EXPOGAZ 2013)
Начальная цена
83 317 167,93
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
74.84
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Оказание услуг по организации экспозиционного участия ОАО «Газпром» в отечественных и зарубежных тематических мероприятиях, на которых предусмотрено размещение Корпоративных экспозиций (OGU 2013, «БелПромЭнерго», «Нефть и газ Сахалина 2013», RAO CIS Offshore)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.01.2013 12:00 GMT +314.01.2013 12:0014.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200090243Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации экспозиционного участия ОАО «Газпром» в отечественных и зарубежных тематических мероприятиях, на которых предусмотрено размещение Корпоративных экспозиций (OGU 2013, «БелПромЭнерго», «Нефть и газ Сахалина 2013», RAO CIS Offshore)Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2013 14:2015.01.2013 14:2015.01.2013 14:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200090243Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации экспозиционного участия ОАО «Газпром» в отечественных и зарубежных тематических мероприятиях, на которых предусмотрено размещение Корпоративных экспозиций (OGU 2013, «БелПромЭнерго», «Нефть и газ Сахалина 2013», RAO CIS Offshore)Москва
Подведение итогов не позднее
22.02.2013 23:5922.02.2013 23:5922.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200090243Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации экспозиционного участия ОАО «Газпром» в отечественных и зарубежных тематических мероприятиях, на которых предусмотрено размещение Корпоративных экспозиций (OGU 2013, «БелПромЭнерго», «Нефть и газ Сахалина 2013», RAO CIS Offshore)Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.02.201322.02.2013 23:5922.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200090243Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации экспозиционного участия ОАО «Газпром» в отечественных и зарубежных тематических мероприятиях, на которых предусмотрено размещение Корпоративных экспозиций (OGU 2013, «БелПромЭнерго», «Нефть и газ Сахалина 2013», RAO CIS Offshore)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации экспозиционного участия ОАО «Газпром» в отечественных и зарубежных тематических мероприятиях, на которых предусмотрено размещение Корпоративных экспозиций (OGU 2013, «БелПромЭнерго», «Нефть и газ Сахалина 2013», RAO CIS Offshore)
Начальная цена
45 837 420,78
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
74.84
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Оказание услуг по организации экспозиционного участия ОАО «Газпром» в международных мероприятиях, на которых предусмотрено размещение Презентационных офисов Председателя Правления ОАО «Газпром»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.01.2013 12:00 GMT +314.01.2013 12:0014.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200090243Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации экспозиционного участия ОАО «Газпром» в международных мероприятиях, на которых предусмотрено размещение Презентационных офисов Председателя Правления ОАО «Газпром»Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2013 14:2015.01.2013 14:2015.01.2013 14:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200090243Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации экспозиционного участия ОАО «Газпром» в международных мероприятиях, на которых предусмотрено размещение Презентационных офисов Председателя Правления ОАО «Газпром»Москва
Подведение итогов не позднее
22.02.2013 23:5922.02.2013 23:5922.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200090243Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации экспозиционного участия ОАО «Газпром» в международных мероприятиях, на которых предусмотрено размещение Презентационных офисов Председателя Правления ОАО «Газпром»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.02.201322.02.2013 23:5922.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200090243Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации экспозиционного участия ОАО «Газпром» в международных мероприятиях, на которых предусмотрено размещение Презентационных офисов Председателя Правления ОАО «Газпром»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации экспозиционного участия ОАО «Газпром» в международных мероприятиях, на которых предусмотрено размещение Презентационных офисов Председателя Правления ОАО «Газпром»
Начальная цена
167 995 371,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
74.84
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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