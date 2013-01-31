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Номер извещения
31200090241
Уникальный номер закупки
12_2_8984
Наименование закупки
Услуги по фрахтованию научно-исследовательского судна с экипажем для мониторинга морской части газопровода «Джубга-Лазаревское-Сочи» ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.01.2013 08:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Услуги по фрахтованию научно-исследовательского судна с экипажем для мониторинга морской части газопровода «Джубга-Лазаревское-Сочи» ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.01.2013 12:00 GMT +331.01.2013 12:0031.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200090241Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по фрахтованию научно-исследовательского судна с экипажем для мониторинга морской части газопровода «Джубга-Лазаревское-Сочи» ООО «Газпром трансгаз Краснодар»Москва
Дата и время вскрытия заявок
01.02.2013 14:0501.02.2013 14:0501.02.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200090241Дата и время вскрытия заявок Услуги по фрахтованию научно-исследовательского судна с экипажем для мониторинга морской части газопровода «Джубга-Лазаревское-Сочи» ООО «Газпром трансгаз Краснодар»Москва
Подведение итогов не позднее
31.05.2013 23:5931.05.2013 23:5931.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200090241Подведение итогов не позднее Услуги по фрахтованию научно-исследовательского судна с экипажем для мониторинга морской части газопровода «Джубга-Лазаревское-Сочи» ООО «Газпром трансгаз Краснодар»Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
31.05.201331.05.2013 23:5931.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200090241Подведение итогов не позднее Услуги по фрахтованию научно-исследовательского судна с экипажем для мониторинга морской части газопровода «Джубга-Лазаревское-Сочи» ООО «Газпром трансгаз Краснодар»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по фрахтованию научно-исследовательского судна с экипажем для мониторинга морской части газопровода «Джубга-Лазаревское-Сочи» ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Начальная цена
22 408 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
61.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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