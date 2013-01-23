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Номер извещения
31200089796
Уникальный номер закупки
12-2-7919
Наименование закупки
Приобретение знаков почтовой оплаты для нужд ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.01.2013 16:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Почтовый адрес
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Контактный телефон
+7 498 657-40-18
Факс
--
Адрес электронной почты
torgi@vniigaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ефимова Анна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение знаков почтовой оплаты для нужд ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.01.2013 12:00 GMT +323.01.2013 12:0023.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200089796Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение знаков почтовой оплаты для нужд ООО "Газпром ВНИИГАЗ"Москва
Дата и время вскрытия заявок
23.01.2013 12:0023.01.2013 12:0023.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200089796Дата и время вскрытия заявок Приобретение знаков почтовой оплаты для нужд ООО "Газпром ВНИИГАЗ"Москва
Подведение итогов не позднее
22.03.2013 23:5922.03.2013 23:5922.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200089796Подведение итогов не позднее Приобретение знаков почтовой оплаты для нужд ООО "Газпром ВНИИГАЗ"Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение знаков почтовой оплаты для нужд ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Начальная цена
360 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Адрес местонахождения
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Отсутствуют
64.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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