www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31200090250
Уникальный номер закупки
12_1.3_0629
Наименование закупки
Оказание услуг по транспортно-экспедиторскому обслуживанию (доставка оборудования на месторождения) для нуждООО «Газпром добыча Ноябрьск»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.12.2012 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-50-42
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по транспортно-экспедиторскому обслуживанию (доставка оборудования на месторождения) для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Лот 1. Вынгаяхинского газового месторождения.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.01.2013 12:00 GMT +330.01.2013 12:0030.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200090250Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по транспортно-экспедиторскому обслуживанию (доставка оборудования на месторождения) для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Лот 1. Вынгаяхинского газового месторождения.Москва
Дата и время вскрытия заявок
31.01.2013 14:0531.01.2013 14:0531.01.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200090250Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по транспортно-экспедиторскому обслуживанию (доставка оборудования на месторождения) для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Лот 1. Вынгаяхинского газового месторождения.Москва
Подведение итогов не позднее
22.02.2013 23:5922.02.2013 23:5922.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200090250Подведение итогов не позднее Оказание услуг по транспортно-экспедиторскому обслуживанию (доставка оборудования на месторождения) для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Лот 1. Вынгаяхинского газового месторождения.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.02.201322.02.2013 23:5922.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200090250Подведение итогов не позднее Оказание услуг по транспортно-экспедиторскому обслуживанию (доставка оборудования на месторождения) для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Лот 1. Вынгаяхинского газового месторождения.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по транспортно-экспедиторскому обслуживанию (доставка оборудования на месторождения) для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Лот 1. Вынгаяхинского газового месторождения.
Начальная цена
47 581 227,72
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Отсутствуют
60.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Оказание услуг по транспортно-экспедиторскому обслуживанию (доставка оборудования на месторождения) для нуждООО «Газпром добыча Ноябрьск»Лот 2.Западно-Таркосалинское газовое месторождение.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.01.2013 12:00 GMT +330.01.2013 12:0030.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200090250Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по транспортно-экспедиторскому обслуживанию (доставка оборудования на месторождения) для нуждООО «Газпром добыча Ноябрьск»Лот 2.Западно-Таркосалинское газовое месторождение. Москва
Дата и время вскрытия заявок
31.01.2013 14:0531.01.2013 14:0531.01.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200090250Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по транспортно-экспедиторскому обслуживанию (доставка оборудования на месторождения) для нуждООО «Газпром добыча Ноябрьск»Лот 2.Западно-Таркосалинское газовое месторождение. Москва
Подведение итогов не позднее
22.02.2013 23:5922.02.2013 23:5922.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200090250Подведение итогов не позднее Оказание услуг по транспортно-экспедиторскому обслуживанию (доставка оборудования на месторождения) для нуждООО «Газпром добыча Ноябрьск»Лот 2.Западно-Таркосалинское газовое месторождение. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.02.201322.02.2013 23:5922.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200090250Подведение итогов не позднее Оказание услуг по транспортно-экспедиторскому обслуживанию (доставка оборудования на месторождения) для нуждООО «Газпром добыча Ноябрьск»Лот 2.Западно-Таркосалинское газовое месторождение. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по транспортно-экспедиторскому обслуживанию (доставка оборудования на месторождения) для нуждООО «Газпром добыча Ноябрьск»Лот 2.Западно-Таркосалинское газовое месторождение.
Начальная цена
9 627 169,42
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Отсутствуют
60.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Оказание услуг по транспортно-экспедиторскому обслуживанию (доставка оборудования на месторождения) для нуждООО «Газпром добыча Ноябрьск»Лот 3. Комсомольский газовый промысел.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.01.2013 12:00 GMT +330.01.2013 12:0030.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200090250Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по транспортно-экспедиторскому обслуживанию (доставка оборудования на месторождения) для нуждООО «Газпром добыча Ноябрьск»Лот 3. Комсомольский газовый промысел. Москва
Дата и время вскрытия заявок
31.01.2013 14:0531.01.2013 14:0531.01.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200090250Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по транспортно-экспедиторскому обслуживанию (доставка оборудования на месторождения) для нуждООО «Газпром добыча Ноябрьск»Лот 3. Комсомольский газовый промысел. Москва
Подведение итогов не позднее
22.02.2013 23:5922.02.2013 23:5922.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200090250Подведение итогов не позднее Оказание услуг по транспортно-экспедиторскому обслуживанию (доставка оборудования на месторождения) для нуждООО «Газпром добыча Ноябрьск»Лот 3. Комсомольский газовый промысел. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.02.201322.02.2013 23:5922.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200090250Подведение итогов не позднее Оказание услуг по транспортно-экспедиторскому обслуживанию (доставка оборудования на месторождения) для нуждООО «Газпром добыча Ноябрьск»Лот 3. Комсомольский газовый промысел. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по транспортно-экспедиторскому обслуживанию (доставка оборудования на месторождения) для нуждООО «Газпром добыча Ноябрьск»Лот 3. Комсомольский газовый промысел.
Начальная цена
9 774 323,65
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Отсутствуют
60
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.