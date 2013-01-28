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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31200090247
Уникальный номер закупки
12-2-10439
Наименование закупки
Оказание услуг по сопровождению информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Газпром трансгаз Сургут» на базе программного обеспечения mySAP Business Suite фирмы SAP AG для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.12.2012 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по сопровождению информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Газпром трансгаз Сургут» на базе программного обеспечения mySAP Business Suite фирмы SAP AG для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.01.2013 16:00 GMT +328.01.2013 16:0028.01.2013 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200090247Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сопровождению информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Газпром трансгаз Сургут» на базе программного обеспечения mySAP Business Suite фирмы SAP AG для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут»Москва
Дата и время вскрытия заявок
29.01.2013 16:0029.01.2013 16:0029.01.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200090247Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по сопровождению информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Газпром трансгаз Сургут» на базе программного обеспечения mySAP Business Suite фирмы SAP AG для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут»Москва
Подведение итогов не позднее
22.02.2013 23:5922.02.2013 23:5922.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200090247Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сопровождению информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Газпром трансгаз Сургут» на базе программного обеспечения mySAP Business Suite фирмы SAP AG для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.02.201322.02.2013 23:5922.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200090247Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сопровождению информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Газпром трансгаз Сургут» на базе программного обеспечения mySAP Business Suite фирмы SAP AG для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сопровождению информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Газпром трансгаз Сургут» на базе программного обеспечения mySAP Business Suite фирмы SAP AG для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Начальная цена
108 409 691,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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