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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31200090249
Уникальный номер закупки
12-210440
Наименование закупки
Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения SAP (1280 лицензий) в 2013 году для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.01.2013 14:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения SAP (1280 лицензий) в 2013 году для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.01.2013 16:00 GMT +328.01.2013 16:0028.01.2013 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200090249Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения SAP (1280 лицензий) в 2013 году для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут» Москва
Дата и время вскрытия заявок
29.01.2013 14:0529.01.2013 14:0529.01.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200090249Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения SAP (1280 лицензий) в 2013 году для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут» Москва
Подведение итогов не позднее
22.02.2013 23:5922.02.2013 23:5922.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200090249Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения SAP (1280 лицензий) в 2013 году для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут» Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения SAP (1280 лицензий) в 2013 году для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Начальная цена
1 096 440,79
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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