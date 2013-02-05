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Номер извещения
31300094227
Уникальный номер закупки
12-2-8995
Наименование закупки
Техническое обслуживание и текущий ремонт, капитальный ремонт автотракторной, специальной техники филиалов Общества
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.01.2013 10:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
Почтовый адрес
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Контактный телефон
+7 861 213-13-78
Факс
+7 952 822-10-22
Адрес электронной почты
s.datov@tgk.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Курдюкова Евгения Михайловна
Место рассмотрения предложений
Краснодар
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Выполнение работ по капитальному ремонту автотракторной и специальной техники Краснодарского УТТ и СТ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.02.2013 09:30 GMT +305.02.2013 09:3005.02.2013 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300094227Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту автотракторной и специальной техники Краснодарского УТТ и СТКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
05.02.2013 10:0005.02.2013 10:0005.02.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300094227Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту автотракторной и специальной техники Краснодарского УТТ и СТКраснодар
Подведение итогов не позднее
26.02.2013 23:5926.02.2013 23:5926.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300094227Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту автотракторной и специальной техники Краснодарского УТТ и СТКраснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту автотракторной и специальной техники Краснодарского УТТ и СТ
Начальная цена
3 247 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Капитальный ремонт автотракторной техники для филиала Кущевского ЛПУМГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.02.2013 09:30 GMT +305.02.2013 09:3005.02.2013 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300094227Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт автотракторной техники для филиала Кущевского ЛПУМГКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
05.02.2013 10:0005.02.2013 10:0005.02.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300094227Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт автотракторной техники для филиала Кущевского ЛПУМГКраснодар
Подведение итогов не позднее
26.02.2013 23:5926.02.2013 23:5926.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300094227Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт автотракторной техники для филиала Кущевского ЛПУМГКраснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт автотракторной техники для филиала Кущевского ЛПУМГ
Начальная цена
800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотракторной и специальной техники Краснодарского УТТ и СТ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.02.2013 09:30 GMT +305.02.2013 09:3005.02.2013 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300094227Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотракторной и специальной техники Краснодарского УТТ и СТКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
05.02.2013 10:0005.02.2013 10:0005.02.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300094227Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотракторной и специальной техники Краснодарского УТТ и СТКраснодар
Подведение итогов не позднее
26.02.2013 23:5926.02.2013 23:5926.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300094227Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотракторной и специальной техники Краснодарского УТТ и СТКраснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотракторной и специальной техники Краснодарского УТТ и СТ
Начальная цена
35 833 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Техническое обслуживание и текущий ремонт автотранспортной и автотракторной техники Яблоновского УАВР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.02.2013 09:30 GMT +305.02.2013 09:3005.02.2013 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300094227Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и текущий ремонт автотранспортной и автотракторной техники Яблоновского УАВРКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
05.02.2013 10:0005.02.2013 10:0005.02.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300094227Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание и текущий ремонт автотранспортной и автотракторной техники Яблоновского УАВРКраснодар
Подведение итогов не позднее
26.02.2013 23:5926.02.2013 23:5926.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300094227Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и текущий ремонт автотранспортной и автотракторной техники Яблоновского УАВРКраснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание и текущий ремонт автотранспортной и автотракторной техники Яблоновского УАВР
Начальная цена
1 370 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Ремонт автотракторной техники для филиала Кущевского ЛПУМГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.02.2013 09:30 GMT +305.02.2013 09:3005.02.2013 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300094227Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт автотракторной техники для филиала Кущевского ЛПУМГКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
05.02.2013 10:0005.02.2013 10:0005.02.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300094227Дата и время вскрытия заявок Ремонт автотракторной техники для филиала Кущевского ЛПУМГКраснодар
Подведение итогов не позднее
26.02.2013 23:5926.02.2013 23:5926.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300094227Подведение итогов не позднее Ремонт автотракторной техники для филиала Кущевского ЛПУМГКраснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт автотракторной техники для филиала Кущевского ЛПУМГ
Начальная цена
1 100 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
50.2
Документация лота
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