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Номер извещения
ГП212003
Уникальный номер закупки
12-2-10640
Наименование закупки
текущий ремонт и техническое обслуживание оргтехники для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.01.2013 13:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 287-21-59
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семенская Светлана Викторовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Техническое обслуживание оргтехники филиалов и подразделений Общества, находящихся в Свердловской области
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.01.2013 12:00 GMT +324.01.2013 12:0024.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП212003Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание оргтехники филиалов и подразделений Общества, находящихся в Свердловской областиЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
24.01.2013 12:0024.01.2013 12:0024.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП212003Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание оргтехники филиалов и подразделений Общества, находящихся в Свердловской областиЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
25.02.2013 21:5925.02.2013 21:5925.02.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП212003Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание оргтехники филиалов и подразделений Общества, находящихся в Свердловской областиЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание оргтехники филиалов и подразделений Общества, находящихся в Свердловской области
Начальная цена
1 575 180,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
72.50
Документация лота
Кол-во: 500
Техническое обслуживание оргтехники филиалов и подразделений Общества, находящихся в Курганской области
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.01.2013 12:00 GMT +324.01.2013 12:0024.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП212003Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание оргтехники филиалов и подразделений Общества, находящихся в Курганской областиЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
24.01.2013 12:0024.01.2013 12:0024.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП212003Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание оргтехники филиалов и подразделений Общества, находящихся в Курганской областиЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
25.02.2013 21:5925.02.2013 21:5925.02.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП212003Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание оргтехники филиалов и подразделений Общества, находящихся в Курганской областиЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание оргтехники филиалов и подразделений Общества, находящихся в Курганской области
Начальная цена
182 430,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
72.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 125
Техническое обслуживание оргтехники филиалов и подразделений Общества, находящихся в Челябинской области
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.01.2013 12:00 GMT +324.01.2013 12:0024.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП212003Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание оргтехники филиалов и подразделений Общества, находящихся в Челябинской областиЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
24.01.2013 12:0024.01.2013 12:0024.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП212003Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание оргтехники филиалов и подразделений Общества, находящихся в Челябинской областиЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
25.02.2013 21:5925.02.2013 21:5925.02.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП212003Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание оргтехники филиалов и подразделений Общества, находящихся в Челябинской областиЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание оргтехники филиалов и подразделений Общества, находящихся в Челябинской области
Начальная цена
475 300,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
72.50
Документация лота
Кол-во: 18
Техническое обслуживание оргтехники филиалов и подразделений ОБщества, находящихся в Оренбургской области
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.01.2013 12:00 GMT +324.01.2013 12:0024.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП212003Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание оргтехники филиалов и подразделений ОБщества, находящихся в Оренбургской областиЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
24.01.2013 12:0024.01.2013 12:0024.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП212003Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание оргтехники филиалов и подразделений ОБщества, находящихся в Оренбургской областиЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
25.02.2013 21:5925.02.2013 21:5925.02.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП212003Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание оргтехники филиалов и подразделений ОБщества, находящихся в Оренбургской областиЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание оргтехники филиалов и подразделений ОБщества, находящихся в Оренбургской области
Начальная цена
514 140,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
72.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 12
Текущий ремонт оргтехники Администрации Общества
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.01.2013 12:00 GMT +324.01.2013 12:0024.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП212003Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт оргтехники Администрации ОбществаЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
24.01.2013 12:0024.01.2013 12:0024.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП212003Дата и время вскрытия заявок Текущий ремонт оргтехники Администрации ОбществаЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
25.02.2013 21:5925.02.2013 21:5925.02.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП212003Подведение итогов не позднее Текущий ремонт оргтехники Администрации ОбществаЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Текущий ремонт оргтехники Администрации Общества
Начальная цена
141 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
72.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 150
Текущий ремонт оргтехники Управления "Энергогазремонт"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.01.2013 12:00 GMT +324.01.2013 12:0024.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП212003Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт оргтехники Управления "Энергогазремонт"Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
24.01.2013 12:0024.01.2013 12:0024.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП212003Дата и время вскрытия заявок Текущий ремонт оргтехники Управления "Энергогазремонт"Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
25.02.2013 21:5925.02.2013 21:5925.02.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП212003Подведение итогов не позднее Текущий ремонт оргтехники Управления "Энергогазремонт"Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Текущий ремонт оргтехники Управления "Энергогазремонт"
Начальная цена
236 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
72.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 125
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