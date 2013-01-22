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Номер извещения
31200087969
Уникальный номер закупки
12-2-9294
Наименование закупки
Капитальный ремонт и техническое обслуживание автотранспорта
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.12.2012 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
Почтовый адрес
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Контактный телефон
+7 861 213-13-78
Факс
+7 952 822-10-22
Адрес электронной почты
s.datov@tgk.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Курдюкова Евгения Михайловна
Место рассмотрения предложений
Краснодар
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Капитальный ремонт автомобилей ВАЗ,ГАЗ,КАМАЗ,УАЗ,МАЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.01.2013 09:30 GMT +322.01.2013 09:3022.01.2013 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200087969Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт автомобилей ВАЗ,ГАЗ,КАМАЗ,УАЗ,МАЗКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
22.01.2013 10:0022.01.2013 10:0022.01.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200087969Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт автомобилей ВАЗ,ГАЗ,КАМАЗ,УАЗ,МАЗКраснодар
Подведение итогов не позднее
05.02.2013 23:5905.02.2013 23:5905.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200087969Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт автомобилей ВАЗ,ГАЗ,КАМАЗ,УАЗ,МАЗКраснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт автомобилей ВАЗ,ГАЗ,КАМАЗ,УАЗ,МАЗ
Начальная цена
900 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Техническое обслуживание автомобилей УАЗ Патриот
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.01.2013 09:30 GMT +322.01.2013 09:3022.01.2013 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200087969Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание автомобилей УАЗ ПатриотКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
22.01.2013 10:0022.01.2013 10:0022.01.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200087969Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание автомобилей УАЗ ПатриотКраснодар
Подведение итогов не позднее
05.02.2013 23:5905.02.2013 23:5905.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200087969Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание автомобилей УАЗ ПатриотКраснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание автомобилей УАЗ Патриот
Начальная цена
920 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Текущий ремонт автомобилей УАЗ,УРАЛ,ГАЗ,ТАТРА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.01.2013 09:30 GMT +322.01.2013 09:3022.01.2013 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200087969Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт автомобилей УАЗ,УРАЛ,ГАЗ,ТАТРАКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
22.01.2013 10:0022.01.2013 10:0022.01.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200087969Дата и время вскрытия заявок Текущий ремонт автомобилей УАЗ,УРАЛ,ГАЗ,ТАТРАКраснодар
Подведение итогов не позднее
05.02.2013 23:5905.02.2013 23:5905.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200087969Подведение итогов не позднее Текущий ремонт автомобилей УАЗ,УРАЛ,ГАЗ,ТАТРАКраснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Текущий ремонт автомобилей УАЗ,УРАЛ,ГАЗ,ТАТРА
Начальная цена
1 180 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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