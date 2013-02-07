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Номер извещения
ГП212006
Уникальный номер закупки
12-2-8590
Наименование закупки
Выполнение технического обслуживания, ремонта грузовых автомобилей “Volvo» (УТТиСТ).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.12.2012 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+46 343 28 72 18 доб. 8
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Джанашия Елена Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение технического обслуживания, ремонта грузовых автомобилей “Volvo» (УТТиСТ).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.02.2013 12:00 GMT +307.02.2013 12:0007.02.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП212006Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение технического обслуживания, ремонта грузовых автомобилей “Volvo» (УТТиСТ).Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
07.02.2013 12:3007.02.2013 12:3007.02.2013 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП212006Дата и время вскрытия заявок Выполнение технического обслуживания, ремонта грузовых автомобилей “Volvo» (УТТиСТ).Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
21.02.2013 21:5921.02.2013 21:5921.02.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП212006Подведение итогов не позднее Выполнение технического обслуживания, ремонта грузовых автомобилей “Volvo» (УТТиСТ).Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение технического обслуживания, ремонта грузовых автомобилей “Volvo» (УТТиСТ).
Начальная цена
684 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
50
Документация лота
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