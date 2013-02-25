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Номер извещения
ГП212008
Уникальный номер закупки
12-2-8587
Наименование закупки
Выполнение технического обслуживания, ремонта легковых автомобилей “Шкода” (10 автомобилей марки Skoda Octavia).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.12.2012 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+46 343 28 72 18 доб. 8
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Джанашия Елена Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Выполнение технического обслуживания, ремонта легковых автомобилей “Шкода” (10 автомобилей марки Skoda Octavia).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.02.2013 12:00 GMT +325.02.2013 12:0025.02.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП212008Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение технического обслуживания, ремонта легковых автомобилей “Шкода” (10 автомобилей марки Skoda Octavia).Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
25.02.2013 12:0025.02.2013 12:0025.02.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП212008Дата и время вскрытия заявок Выполнение технического обслуживания, ремонта легковых автомобилей “Шкода” (10 автомобилей марки Skoda Octavia).Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
12.03.2013 21:5912.03.2013 21:5912.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП212008Подведение итогов не позднее Выполнение технического обслуживания, ремонта легковых автомобилей “Шкода” (10 автомобилей марки Skoda Octavia).Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение технического обслуживания, ремонта легковых автомобилей “Шкода” (10 автомобилей марки Skoda Octavia).
Начальная цена
129 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
50
Документация лота
Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей “Шкода” филиала
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.02.2013 12:00 GMT +325.02.2013 12:0025.02.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП212008Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей “Шкода” филиалаЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
25.02.2013 12:0025.02.2013 12:0025.02.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП212008Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей “Шкода” филиалаЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
12.03.2013 21:5912.03.2013 21:5912.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП212008Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей “Шкода” филиалаЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей “Шкода” филиала
Начальная цена
507 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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