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Номер извещения
31200090089
Уникальный номер закупки
12-2-8646
Наименование закупки
Оказание услуг по текущему ремонту универсальных моторных подогревателей на а/м шасси, принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Самара».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.01.2013 18:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1
Почтовый адрес
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1
Контактный телефон
+7 846 310-97-10
Факс
+7 846 212-38-47
Адрес электронной почты
oppt@samaratransgaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гурьянова Александра Сергеевна
Место рассмотрения предложений
443068, город Самара, улица Ново-Садовая, дом 106А, каб. 1101
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Оказание услуг по текущему ремонту универсальных моторных подогревателей на а/м шасси, принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Самара».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.02.2013 10:00 GMT +308.02.2013 10:0008.02.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200090089Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по текущему ремонту универсальных моторных подогревателей на а/м шасси, принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Самара».443068, город Самара, улица Ново-Садовая, дом 106А, каб. 1101
Дата и время вскрытия заявок
08.02.2013 10:0008.02.2013 10:0008.02.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200090089Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по текущему ремонту универсальных моторных подогревателей на а/м шасси, принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Самара».443068, город Самара, улица Ново-Садовая, дом 106А, каб. 1101
Подведение итогов не позднее
20.02.2013 23:5920.02.2013 23:5920.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200090089Подведение итогов не позднее Оказание услуг по текущему ремонту универсальных моторных подогревателей на а/м шасси, принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Самара».443068, город Самара, улица Ново-Садовая, дом 106А, каб. 1101
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
20.02.201320.02.2013 23:5920.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200090089Подведение итогов не позднее Оказание услуг по текущему ремонту универсальных моторных подогревателей на а/м шасси, принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Самара».443068, город Самара, улица Ново-Садовая, дом 106А, каб. 1101
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по текущему ремонту универсальных моторных подогревателей на а/м шасси, принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Самара».
Начальная цена
401 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
На технической базе ПодрядчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Самара»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Самара»
Адрес местонахождения
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1
Отсутствуют
50.20
Документация лота
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