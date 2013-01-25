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Номер извещения
31200085890
Уникальный номер закупки
12-2-10475
Наименование закупки
Поставка автомобилей Toyota Camry (или эквивалент), комплектация Элеганс Плюс для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.12.2012 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
Почтовый адрес
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Контактный телефон
+7 495 719-54-16
Факс
+7 495 719-11-83
Адрес электронной почты
tender@gazavia.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горовая Екатерина Васильевна
Место рассмотрения предложений
117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобилей Toyota Camry (или эквивалент), комплектация Элеганс Плюс для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.01.2013 15:00 GMT +325.01.2013 15:0025.01.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200085890Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобилей Toyota Camry (или эквивалент), комплектация Элеганс Плюс для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32
Дата и время вскрытия заявок
25.01.2013 15:0025.01.2013 15:0025.01.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200085890Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобилей Toyota Camry (или эквивалент), комплектация Элеганс Плюс для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32
Подведение итогов не позднее
08.02.2013 23:5908.02.2013 23:5908.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200085890Подведение итогов не позднее Поставка автомобилей Toyota Camry (или эквивалент), комплектация Элеганс Плюс для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.02.201308.02.2013 23:5908.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200085890Подведение итогов не позднее Поставка автомобилей Toyota Camry (или эквивалент), комплектация Элеганс Плюс для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобилей Toyota Camry (или эквивалент), комплектация Элеганс Плюс для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
Начальная цена
6 110 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
34.10.2
Документация лота
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