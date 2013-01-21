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Номер извещения
31200086186
Уникальный номер закупки
12-2-8636
Наименование закупки
Оказание услуг по текущему ремонту автомобилей (5 Лотов).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.01.2013 09:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1
Почтовый адрес
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1
Контактный телефон
+7 846 241-04-63
Факс
+7 846 212-38-47
Адрес электронной почты
oppt@samaratransgaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Князькина Елена Петровна
Место рассмотрения предложений
Самара
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лот 1. Услуги по текущему ремонту автомобилей «Мерседес Бенц», «Ауди», «Фольксваген» принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Самара».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.01.2013 10:00 GMT +321.01.2013 10:0021.01.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200086186Дата и время окончания срока приема заявок Лот 1. Услуги по текущему ремонту автомобилей «Мерседес Бенц», «Ауди», «Фольксваген» принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Самара».Самара
Дата и время вскрытия заявок
21.01.2013 10:0021.01.2013 10:0021.01.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200086186Дата и время вскрытия заявок Лот 1. Услуги по текущему ремонту автомобилей «Мерседес Бенц», «Ауди», «Фольксваген» принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Самара».Самара
Подведение итогов не позднее
04.02.2013 23:5904.02.2013 23:5904.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200086186Подведение итогов не позднее Лот 1. Услуги по текущему ремонту автомобилей «Мерседес Бенц», «Ауди», «Фольксваген» принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Самара».Самара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 1. Услуги по текущему ремонту автомобилей «Мерседес Бенц», «Ауди», «Фольксваген» принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Самара».
Начальная цена
1 180 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Станция технического обслуживания подрядчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1
Отсутствуют
50.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот 2. Услуги по текущему ремонту автомобилей «Тойота», принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Самара».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.01.2013 10:00 GMT +321.01.2013 10:0021.01.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200086186Дата и время окончания срока приема заявок Лот 2. Услуги по текущему ремонту автомобилей «Тойота», принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Самара».Самара
Дата и время вскрытия заявок
21.01.2013 10:0021.01.2013 10:0021.01.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200086186Дата и время вскрытия заявок Лот 2. Услуги по текущему ремонту автомобилей «Тойота», принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Самара».Самара
Подведение итогов не позднее
04.02.2013 23:5904.02.2013 23:5904.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200086186Подведение итогов не позднее Лот 2. Услуги по текущему ремонту автомобилей «Тойота», принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Самара».Самара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 2. Услуги по текущему ремонту автомобилей «Тойота», принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Самара».
Начальная цена
4 318 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Станция технического обслуживания подрядчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1
Отсутствуют
50.20
Документация лота
Лот 3. Услуги по текущему ремонту автомобилей «УАЗ», принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Самара».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.01.2013 10:00 GMT +321.01.2013 10:0021.01.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200086186Дата и время окончания срока приема заявок Лот 3. Услуги по текущему ремонту автомобилей «УАЗ», принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Самара».Самара
Дата и время вскрытия заявок
21.01.2013 10:0021.01.2013 10:0021.01.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200086186Дата и время вскрытия заявок Лот 3. Услуги по текущему ремонту автомобилей «УАЗ», принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Самара».Самара
Подведение итогов не позднее
04.02.2013 23:5904.02.2013 23:5904.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200086186Подведение итогов не позднее Лот 3. Услуги по текущему ремонту автомобилей «УАЗ», принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Самара».Самара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 3. Услуги по текущему ремонту автомобилей «УАЗ», принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Самара».
Начальная цена
472 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Станция технического обслуживания подрядчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1
Отсутствуют
50.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот 4. Услуги по текущему ремонту автомобилей «ВАЗ», «ГАЗ», принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Самара».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.01.2013 10:00 GMT +321.01.2013 10:0021.01.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200086186Дата и время окончания срока приема заявок Лот 4. Услуги по текущему ремонту автомобилей «ВАЗ», «ГАЗ», принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Самара».Самара
Дата и время вскрытия заявок
21.01.2013 10:0021.01.2013 10:0021.01.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200086186Дата и время вскрытия заявок Лот 4. Услуги по текущему ремонту автомобилей «ВАЗ», «ГАЗ», принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Самара».Самара
Подведение итогов не позднее
04.02.2013 23:5904.02.2013 23:5904.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200086186Подведение итогов не позднее Лот 4. Услуги по текущему ремонту автомобилей «ВАЗ», «ГАЗ», принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Самара».Самара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 4. Услуги по текущему ремонту автомобилей «ВАЗ», «ГАЗ», принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Самара».
Начальная цена
236 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Станция технического обслуживания подрядчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1
Отсутствуют
50.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот 5. Услуги по текущему ремонту автомобилей «КамАЗ», принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Самара».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.01.2013 10:00 GMT +321.01.2013 10:0021.01.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200086186Дата и время окончания срока приема заявок Лот 5. Услуги по текущему ремонту автомобилей «КамАЗ», принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Самара». Самара
Дата и время вскрытия заявок
21.01.2013 10:0021.01.2013 10:0021.01.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200086186Дата и время вскрытия заявок Лот 5. Услуги по текущему ремонту автомобилей «КамАЗ», принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Самара». Самара
Подведение итогов не позднее
04.02.2013 23:5904.02.2013 23:5904.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200086186Подведение итогов не позднее Лот 5. Услуги по текущему ремонту автомобилей «КамАЗ», принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Самара». Самара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 5. Услуги по текущему ремонту автомобилей «КамАЗ», принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Самара».
Начальная цена
1 121 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Станция технического обслуживания подрядчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1
Отсутствуют
50.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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