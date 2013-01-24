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Номер извещения
31200086325
Уникальный номер закупки
12-2-11191
Наименование закупки
Поставка расходных материалов (картриджи, тонеры, носители информации, специализированная бумага) для нужд ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.12.2012 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Почтовый адрес
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Контактный телефон
+7 498 647-40-18
Факс
--
Адрес электронной почты
torgi@vniigaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ефимова Анна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка расходных материалов (картриджи, тонеры, носители информации, специализированная бумага) для нужд ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.01.2013 11:00 GMT +324.01.2013 11:0024.01.2013 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200086325Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов (картриджи, тонеры, носители информации, специализированная бумага) для нужд ООО "Газпром ВНИИГАЗ"Москва
Дата и время вскрытия заявок
24.01.2013 11:0024.01.2013 11:0024.01.2013 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200086325Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов (картриджи, тонеры, носители информации, специализированная бумага) для нужд ООО "Газпром ВНИИГАЗ"Москва
Подведение итогов не позднее
22.03.2013 23:5922.03.2013 23:5922.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200086325Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов (картриджи, тонеры, носители информации, специализированная бумага) для нужд ООО "Газпром ВНИИГАЗ"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов (картриджи, тонеры, носители информации, специализированная бумага) для нужд ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Начальная цена
2 687 734,05
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Адрес местонахождения
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Отсутствуют
72.60
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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